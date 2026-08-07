Bivša zaručnica Luke Dončića pokrenula postupak u Sloveniji, evo koliko novca traži od njega!

Nakon što je povukla zahtjev za alimentaciju u Kaliforniji, bivša zaručnica Luke Dončića napravila je novi pravni potez koji bi mogao dodatno zakomplicirati njihov spor.

Anamaria Goltes, bivša zaručnica košarkaške zvijezde Luke Dončića, odustala je od zahtjeva za alimentaciju koji je podnijela u Kaliforniji navodeći kako spor želi riješiti dogovorom.

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No pravna priča time, čini se, nije završena. Prema pisanju TMZ-a, Goltes je pokrenula novi postupak u Sloveniji, u kojem navodno traži čak 50 milijuna dolara.

Prema izvorima upoznatima sa slučajem, od ukupnog iznosa Goltes bi 40 milijuna dolara tražila za sebe, dok bi preostalih 10 milijuna trebalo biti povezano s uzdržavanjem njihovih dviju kćeri.

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Anamaria Goltes, Luka Dončić Foto: Profimedia

Slovensko Delo navodi i da Goltes navodno želi promijeniti dogovor vezan za Dončićevo vrijeme s djecom. Košarkaš trenutačno s kćerima provodi najmanje dva dana tjedno, dok bi se prema novom prijedlogu to trebalo svesti na jedan dan.

Do novog razvoja događaja došlo je svega nekoliko dana nakon što je Goltes u Los Angelesu službeno odustala od postupka za alimentaciju. U sudskim dokumentima kao razlog je navela želju da se nesuglasice riješe mirnim putem i zajedničkim dogovorom, vodeći pritom računa o najboljem interesu djece.

Anamaria Goltes Foto: Anamaria Goltes/Instagram

Dončić i Goltes roditelji su dvogodišnje Gabriele i sedmomjesečne Olivije. Zajedno su proveli deset godina, a njihove zaruke završile su ranije ove godine.

Dončić je od početka pravnog spora osporavao nadležnost kalifornijskih sudova tvrdeći da bi se o slučaju trebalo odlučivati u Sloveniji, gdje njihove kćeri žive. Također je naveo da je ondje već pokrenuo postupke povezane sa skrbništvom i uzdržavanjem djece. Upravo bi to mogao biti jedan od razloga zbog kojih je Goltes povukla zahtjev u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Anamaria Goltes Foto: Instagram

Anamaria Goltes Foto: Instagram

Zvijezda Los Angeles Lakersa trenutačno boravi u Sloveniji kako bi mogla biti bliže svojim kćerima. U svibnju je potvrdio da će zbog borbe za zajedničko skrbništvo ovoga ljeta propustiti reprezentativne obveze.

Prema najavama, Dončić bi kasnije ovog mjeseca u Sloveniji trebao organizirati i četverodnevni trening-kamp za momčad Lakersa.

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