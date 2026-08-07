Sjećate se tete Zelde iz Sabrine? Danas ima 67 godina, a izgleda znatno mlađe!

Zvijezda kultne serije "Sabrina, tinejdžerska vještica" ponovno je privukla pozornost javnosti, a obožavatelji ne prestaju komentirati koliko se malo promijenila tijekom godina.

Uloga Zelde Spellman u seriji "Sabrina, tinejdžerska vještica" učinila ju je jednom od omiljenih televizijskih zvijezda kasnih 90-ih i početka 2000-ih među brojnim milenijalcima.

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Beth Broderick, koja danas ima 67 godina, nedavno se pojavila u opširnom intervjuu u podcastu "Hyperfixated" Josepha Shepherda, a njezin mladoliki izgled iznenadio je brojne obožavatelje.

"Pomislila sam da je Martha Stewart pila s izvora mladosti. Izgleda poput nje!" napisala je jedna obožavateljica.

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"Bio sam zaljubljen u nju kad sam bio mlađi, i još uvijek sam", dodao je drugi.

"Uvijek će biti prekrasna. Wow, samo je pogledajte", napisao je treći.

Neki su se zapitali je li glumica posegnula za botoksom kako bi postigla tako zategnut izgled lica, a jedan je korisnik komentirao: "Cijelo joj je lice zamrznuto!"

Beth Broderick Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Beth Broderick - 4 Foto: Mary Evans/Allstar/Graham Whitby / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Broderick je zapravo otvoreno govorila o korištenju estetskih injekcija kako bi ublažila znakove starenja na svom popularnom Substack blogu "Beth Broderick: Wit and Wisdom for the Ages from the Aged".

Osim botoksa i filera, Broderick redovito posjećuje i stručnjaka za njegu kože.

"Prije nekoliko godina napravila sam potpuni kemijski piling i mjesec dana izgledala sam užasno", napisala je u objavi iz 2024. godine.

"Kad sam se napokon oporavila, koža mi je izgledala sjajno, nije bilo ni jedne pjegice. Onda sam otvorila vrata da pustim psa van, pogledala prema nebu i sve su se proklete pjegice odmah vratile."

Beth Broderick Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Beth Broderick - 2 Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Iako koristi različite estetske tretmane, Broderick ističe kako je jednako važno prihvatiti proces starenja.

"Svi radimo što možemo i svi se nadamo da ćemo nekako nadmudriti vrijeme i zadržati mladenački duh. No, jednako je važno uživati u tome što starimo. Starenje je privilegij koji nije svima pružen. Zato bismo trebali biti barem malo zahvalni."

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Broderick je strogu Sabrininu tetu Zeldu u seriji "Sabrina, tinejdžerska vještica" glumila od 1997. do 2001. godine. Seriju je napustila nakon šeste sezone zbog kreativnih nesuglasica, ali i želje da se posveti drugim projektima.

Beth Broderick - 9 Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Beth Broderick - 1 Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Nakon odlaska iz popularnog sitcoma gostovala je u serijama poput "CSI: Miami" i "Supernatural", a potom je dobila ulogu u pet epizoda ABC-jeve hit-serije "Lost".

Ulogu Zelde ponovno je odigrala 2020. godine u Netflixovoj seriji "Chilling Adventures of Sabrina", zajedno s Caroline Rheom, koja je u originalnoj seriji glumila Sabrininu drugu tetu Hildu.

Osim po glumačkoj karijeri, Broderick je poznata i po dugogodišnjem aktivizmu i pružanju podrške osobama koje žive s HIV-om i AIDS-om.

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