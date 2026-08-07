Princeza Diana predvidjela je vlastitu nesreću? Njezina bilješka godinama je bila u središtu velikih sumnji

Gotovo tri desetljeća nakon tragične smrti princeze Diane, okolnosti kobne noći u Parizu i dalje potiču teorije koje službene istrage nisu uspjele utišati.

Smrt princeze Diane 31. kolovoza 1997. godine već gotovo tri desetljeća prati niz teorija zavjere. Ipak, službene istrage provedene u Francuskoj i Velikoj Britaniji zaključile su da je princeza od Walesa život izgubila u prometnoj nesreći u Parizu.

Galerija 28 28 28 28 28

Francuska istraga završena 1999. godine utvrdila je da je riječ o prometnoj nesreći. Istražni sudac Hervé Stéphan zaključio je i da se paparazzi u trenutku sudara nisu nalazili neposredno uz Mercedes S280 u kojem su bili Diana i Dodi Fayed te da ih se zbog toga ne može smatrati kazneno odgovornima za njihove smrti.

Godinama poslije slučajem su se bavile i britanske vlasti. Porota je 2008. zaključila da je riječ o nezakonitom usmrćenju te dio odgovornosti pripisala vozaču Henriju Paulu, ali i paparazzima koji su pratili Mercedes. Utvrđeno je i da Diana i Dodi nisu bili vezani sigurnosnim pojasima, što je pridonijelo smrtnom ishodu nakon što je automobil udario u stup u tunelu Pont de l'Alma.

Princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala što nosi na more, bez ovoga ne može ni na odmoru

Unatoč rezultatima službenih istraga, sumnje nisu nestale. Među najglasnijima koji su osporavali službenu verziju bili su britanski Daily Express i Mohamed Al-Fayed, otac Dodija Fayeda. Egipatski poduzetnik godinama je tvrdio da njegov sin i Diana nisu stradali slučajno, nego da su bili žrtve unaprijed pripremljenog atentata.

Dodatnu pozornost izazvala je 2003. godine tvrdnja Dianina nekadašnjeg batlera Paula Burrella. Objavio je bilješku za koju je tvrdio da ju je princeza napisala 1995. U njoj je Diana navodno izrazila bojazan da njezin tadašnji suprug, današnji kralj Charles, planira izazvati prometnu nesreću u kojoj bi joj, među ostalim, mogle otkazati kočnice te bi zadobila tešku ozljedu glave. Prema toj tvrdnji, motiv bi bio Charlesov budući brak.

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 4 Foto: Afp

Diana je navodno vjerovala i informacijama prema kojima bi ona i Camilla trebale biti uklonjene iz Charlesova života kako bi se on mogao oženiti Tiggy Legge-Bourke. Naknadno se pokazalo da su takve tvrdnje bile povezane s manipulacijama novinara Martina Bashira, koji se njima služio kako bi pridobio Dianu za intervju koji je dala BBC-ju.

Princeza Diana u emisiji Foto: Profimedia

Zbog brojnih sumnji i optužbi londonska Metropolitanska policija 2004. pokrenula je veliku istragu nazvanu Operation Paget. Vodio ju je bivši povjerenik John Stevens, a istražitelji su trebali provjeriti čak 175 različitih tvrdnji i teorija zavjere koje je iznosio Mohamed Al-Fayed.

Pogledaji ovo Celebrity Tri noći za povijest: Dino Merlin srušio sve rekorde i rasplakao više od 200.000 ljudi

U sklopu istrage ispitan je i Charles. Kazao je da prije toga nije znao za Dianinu bilješku iz 1995. te da mu nije bilo jasno zbog čega je njegova bivša supruga strahovala od takvog scenarija. Al-Fayeda to nije uvjerilo te je nastavio zastupati tezu da su Diana i njegov sin ubijeni.

Posebno se proširila teorija povezana s Henrijem Paulom, vozačem Mercedesa u noći nesreće. Ovisno o verziji priče, tvrdilo se da je surađivao s britanskom obavještajnom službom MI6, francuskim službama ili Amerikancima.

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Al-Fayed je bio uvjeren da je Paul zapravo bio agent MI6 te da nije slučajno završio za upravljačem automobila te večeri. Međutim, istražitelji Operacije Paget nisu pronašli dokaze koji bi Henrija Paula povezali s britanskom ili bilo kojom drugom obavještajnom službom.

Sumnje su se pojavile i oko njegova stanja prije nesreće. Toksikološke analize pokazale su da je u krvi imao više od tri puta veću koncentraciju alkohola od granice dopuštene francuskim zakonom.

Al-Fayed je angažirao britanskog patologa koji je doveo u pitanje vjerodostojnost tih nalaza. Francuske vlasti potom su provele dodatne analize, među kojima i ispitivanje očne tekućine, a rezultati su ponovno potvrdili visoku koncentraciju alkohola. Utvrđeno je također da je Paul uzimao antidepresive.

Princeza Diana - 3 Foto: Afp

Zagovornici teorija zavjere pozivali su se i na snimke nadzornih kamera iz hotela Ritz, a tvrdili su da Paul na njima nije izgledao kao osoba pod snažnim utjecajem alkohola. Forenzički stručnjaci upozorili su, međutim, da izgled i ponašanje ne moraju odgovarati izmjerenoj razini alkohola u krvi. Kod osoba koje alkohol konzumiraju redovito vanjski znakovi alkoholiziranosti mogu biti znatno manje izraženi.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Plesom otkrila luksuznu kuhinju: Što se krije u vili Meghan Markle vrijednoj 14 milijuna dolara?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Opet isti peh! Lepa Brena usred nastupa pala na pozornici

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je mlada influencerica koju je pratilo više od milijun ljudi, dugo se borila s opakom bolešću