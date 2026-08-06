Tri noći za povijest: Dino Merlin srušio sve rekorde i rasplakao više od 200.000 ljudi

Dino Merlin ispisao je povijest s tri rasprodana koncerta na sarajevskom Koševu pred više od 200.000 ljudi, priredivši najveći glazbeni spektakl ikad održan u Bosni i Hercegovini.

Tri rasprodane koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu proteklog vikenda ostat će trajno zapisane kao najveći glazbeni događaj u povijesti Bosne i Hercegovine.

Više od 200.000 obožavatelja glazbenog čarobnjaka od petka do nedjelje pretvorilo je sarajevski stadion u mjesto zajedničkih emocija i uspomena koje su odjekivale do dugo u noć potvrdivši još jednom status Dine Merlina kao jednog od najvećih glazbenih umjetnika regije.

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Dino Merlin - 8 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Dino Merlin - 10 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Raskošni spektakli koji su se proteklog vikenda dogodili na Koševu prerasli su okvire klasičnog koncerta jer njegov impresivan povratak na stadion u rodnom gradu, nakon 11 godina malo tko je htio propustiti. Merlinomanija koja je zavladala regijom, ali i Europom vidjela se na svakom koraku u gradu na Miljacki. Na sto kilometara od Sarajeva nije bilo slobodne sobe, hoteli su se se mjesecima ranije rasprodali, kao i letovi prema glavnom gradu susjedne države. Čak je i sarajevski aerodrom objavio službene brojke da je proteklog vikenda aerodrom imao najviše putnika u povijesti.

Dino Merlin ovim trodnevnim spektaklima nije napunio samo Koševo, napunio je cijelo Sarajevo kao i srca stotina tisuća ljudi koji su ga uglas pratili u svim njegovim hitovima.

Dino Merlin - 1 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Dino Merlin - 2 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Na stadionu su se susrele različite generacije, ujedinjene glazbom koja već desetljećima povezuje milijune ljudi diljem regije.

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Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je premijerni nastup s pjesmom "Zbog tebe", objavljenom svega petnaest dana prije koncerata. Iako je riječ o novom singlu, publika ju je prihvatila kao da je godinama dio Merlinova repertoara, pjevajući svaku riječ zajedno s izvođačem.

Dino Merlin - 12 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Produkcija na razini najvećih svjetskih zvijezda, impresivni vizualni efekti, spektakularni vatromet te pažljivo osmišljeni scenski elementi podigli su koncert na razinu kakva dosad nije viđena u regiji. Jedan od vrhunaca večeri bio je drone show, tijekom kojeg se iznad Sarajeva pojavio lik Halida Bešlića. Taj prizor izazvao je snažne emocije među publikom i postao jedan od simbola triju koncertnih večeri.

Dino Merlin - 6 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Dino Merlin - 9 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

Kao posebni gosti sarajevskom glazbenom čarobnjaku pridružili su se Ivana Banfić, Senidah, Marko Louis i Mahir Beathouse. Njihovi duetski nastupi spojili su različite glazbene stilove i generacije, svaka minuta spektakla bila je pažljivo izrežirana, mjesecima pripremana, sve kako bi publika otišla kući punog srca i trajne uspomene.

Dino Merlin - 7 Foto: Željko Vidinović i Todor MIlivojević/PR

"Divno je puniti stadione, ali je još divnije puniti ljudska srca. Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše tri noći. Hvala, Sarajevo! Hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao tako blizu kuće", poručio je Dino Merlin na kraju posljednjeg koncerta, zahvalivši svima koji godinama žive i osjećaju njegove pjesme te pozvavši buduće generacije da čuvaju ljubav, zajedništvo i vrijednosti koje glazba nosi.

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