Zar stvarno ima 49 godina? Legendarni sportaš u kupaćim hlačicama pokazao tijelo kao od čelika!

Tom Brady, koji je nedavno proslavio 49. rođendan, ljeto provodi na luksuznoj jahti u Cannesu, gdje je fotografima pokazao da i nakon završetka karijere održava impresivnu atletsku formu.

Nakon što je nedavno proslavio 49. rođendan, Tom Brady još jednom je dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih sportaša svih vremena.

Legendarni quarterback i sedmerostruki osvajač Super Bowla ovih dana uživa na odmoru u Cannesu, gdje su ga fotografi snimili na luksuznoj jahti u društvu djece i prijatelja. Iako je profesionalnu karijeru završio prije nekoliko godina, njegova atletska forma i dalje privlači pozornost.

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Tom Brady - 7 Foto: Profimedia

Fotografi su Bradyja snimili dok se opuštao na palubi, ronio sa zaštitnom maskom, izlazio iz mora te se tuširao na krmi jahte.

U jednostavnim crnim kupaćim hlačicama pokazao je isklesane trbušne mišiće, snažne ruke i zavidnu fizičku spremu, koju očito i dalje održava redovitim treninzima i discipliniranim načinom života. Ni tijekom odmora nije izgubio navike koje su ga godinama držale na samom vrhu američkog nogometa.

Tom Brady - 1 Foto: Profimedia

Tom Brady - 5 Foto: Profimedia

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Umjesto pritiska velikih utakmica, Brady ljeto provodi uživajući u kristalno čistom Sredozemnom moru, sunčanju i opuštenim trenucima na Francuskoj rivijeri. Nakon više od dva desetljeća obilježenih rekordima i trofejima, danas maksimalno koristi slobodno vrijeme, ali njegove fotografije pokazuju da je vrhunsku sportsku formu zadržao i u godinama nakon odlaska u mirovinu.

Tom Brady - 4 Foto: Profimedia

Tom Brady - 6 Foto: Profimedia

Za mnoge obožavatelje upravo je to još jedna potvrda da je disciplina, po kojoj je bio poznat tijekom cijele karijere, i dalje sastavni dio njegova života.

Tom Brady - 3 Foto: Profimedia

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