Bujni atributi omiljene Kućanice jedva su stali u sićušni bikini, godine joj očito ne mogu baš ništa

Eva Longoria tijekom obiteljskog odmora u Marbelli plijenila je poglede u oskudnom plavom bikiniju koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru.

Eva Longoria još jednom je pokazala zašto slovi za jednu od najzgodnijih glumica u Hollywoodu.

Zvijezda serije "Kućanice" ovih dana uživa na odmoru u španjolskoj Marbelli, gdje su je fotografi snimili tijekom opuštenog dana na plaži s partnerom Joséom Bastónom i obitelji.

Eva Longoria - 3 Foto: Profimedia

51-godišnja glumica privlačila je pažnju u svijetloplavom dvodijelnom bikiniju, čiji je oskudni gornji dio jedva obuzdao njezine bujne obline. Pokazala je zavidnu figuru dok se kupala u moru, osvježavala od ljetnih vrućina i uživala na suncu.

Eva Longoria - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je mlada influencerica koju je pratilo više od milijun ljudi, dugo se borila s opakom bolešću

Nakon kupanja Eva je prošetala plažom, namjestila mokru kosu i stavila sunčane naočale, a u jednom je trenutku nosila i dječju kanticu za pijesak, pokazujući da obiteljski odmor provodi potpuno opušteno.

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Holivudska glumica nije skrivala dobro raspoloženje te je bezbrižno plivala i uživala u morskim radostima, dok su je okupljeni promatrači i fotografi pratili u stopu.

Eva Longoria - 5 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 6 Foto: Profimedia

Eva i njezin suprug José Bastón već godinama rado ljetuju u Marbelli, koja im je postala jedno od omiljenih odredišta za bijeg od poslovnih obveza. Ni ovoga puta nisu propustili iskoristiti sunčane dane za odmor uz more, a glumica je još jednom dokazala da je u vrhunskoj formi.

Koji trik koristi za pakiranje saznajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Vatreni Petar Sučić postao je otac! Zbog lijepe Matee hitno je napustio pripreme

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Zar stvarno ima 49 godina? Legendarni sportaš u kupaćim hlačicama pokazao tijelo kao od čelika!

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala što nosi na more, bez ovoga ne može ni na odmoru

Pogledaji ovo Celebrity Vau, koje noge! Ružičasti badić istaknuo je najbolje adute Maje Šuput