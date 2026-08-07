Tko je djevojka Hajdukova Michelea Šege? Njihova ljubav traje još od početka njegove karijere

Dok na terenu privlači pažnju u Hajdukovu dresu, Michele Šego privatnu sreću već godinama pronalazi uz Splićanku Ninu Bešlić, koja mu je bila podrška i u najvažnijim trenucima karijere.
Michele Šego, jedan od igrača od kojih se mnogo očekuje u večerašnjem Hajdukovu susretu protiv Žalgirisa, već godinama ima veliku podršku izvan nogometnog terena. Uz 26-godišnjeg nogometaša je njegova dugogodišnja partnerica Nina Bešlić, Splićanka koja se rijetko pojavljuje u javnosti.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Njihova ljubavna priča traje još od ranijih godina Šegine karijere, a Nina je bila uz njega i tijekom razdoblja obilježenog brojnim nogometnim selidbama i posudbama. Pratila ga je i u Englesku, gdje je Šego jedno vrijeme bio član Sheffield Wednesdaya.
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Uz njega je ostala i nakon povratka na Poljud, gdje je nogometaš ponovno odjenuo Hajdukov dres i izborio važnu ulogu u momčadi.
Iako su već dugo zajedno, Michele i Nina ne pripadaju parovima koji detalje svoje veze redovito pokazuju na društvenim mrežama. Zajedničke trenutke uglavnom čuvaju za sebe, a zajedno ih se tek rijetko može vidjeti na javnim događanjima.
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O Nini se zbog toga ne zna mnogo. Završila je Zdravstvenu školu u Splitu, nakon čega je obrazovanje nastavila u Zadru. Iako se ne voli eksponirati u medijima, svoga partnera često podržava s tribina.
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