Tko je djevojka Hajdukova Michelea Šege? Njihova ljubav traje još od početka njegove karijere

Dok na terenu privlači pažnju u Hajdukovu dresu, Michele Šego privatnu sreću već godinama pronalazi uz Splićanku Ninu Bešlić, koja mu je bila podrška i u najvažnijim trenucima karijere.

Michele Šego, jedan od igrača od kojih se mnogo očekuje u večerašnjem Hajdukovu susretu protiv Žalgirisa, već godinama ima veliku podršku izvan nogometnog terena. Uz 26-godišnjeg nogometaša je njegova dugogodišnja partnerica Nina Bešlić, Splićanka koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Njihova ljubavna priča traje još od ranijih godina Šegine karijere, a Nina je bila uz njega i tijekom razdoblja obilježenog brojnim nogometnim selidbama i posudbama. Pratila ga je i u Englesku, gdje je Šego jedno vrijeme bio član Sheffield Wednesdaya.

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Uz njega je ostala i nakon povratka na Poljud, gdje je nogometaš ponovno odjenuo Hajdukov dres i izborio važnu ulogu u momčadi.

Iako su već dugo zajedno, Michele i Nina ne pripadaju parovima koji detalje svoje veze redovito pokazuju na društvenim mrežama. Zajedničke trenutke uglavnom čuvaju za sebe, a zajedno ih se tek rijetko može vidjeti na javnim događanjima.

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O Nini se zbog toga ne zna mnogo. Završila je Zdravstvenu školu u Splitu, nakon čega je obrazovanje nastavila u Zadru. Iako se ne voli eksponirati u medijima, svoga partnera često podržava s tribina.

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