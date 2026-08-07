Kakav show Majina Blooma! Zbog ovog nastupa odmah mu se javio i Jakov Jozinović

Bloom Tatarinov na Korčuli je imao svoju prvu neslužbenu gažu – zapjevao je uz gitarista pjesmu "Raj" Jakova Jozinovića, koji mu je u komentarima odmah predložio zajednički nastup.

Maja Šuput ovih dana boravi na Korčuli, gdje između nastupa pronalazi vrijeme za odmor, no čini se da bi uskoro mogla dobiti ozbiljnu konkurenciju u vlastitoj obitelji. Njezin sin Bloom Tatarinov imao je svoju prvu, barem neslužbenu, glazbenu gažu.

Simpatični petogodišnjak uhvatio se mikrofona i uz gitarista Vinka Bosnića zapjevao pjesmu "Raj" Jakova Jozinovića, jednu od pjesama s njegova debitantskog albuma "Ja za čuda letim", objavljenog u lipnju.

Maja nije propustila zabilježiti Bloomov mali nastup, a snimku je podijelila na društvenim mrežama uz kratku i znakovitu poruku: "Prve gaže krenule."

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Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 6 Foto: Instagram Screenshot

Bloom je tako pred publikom pokazao da mu mikrofon nije nimalo stran, a čini se da je posebno veliki obožavatelj upravo Jakova Jozinovića. Ovo, naime, nije prvi put da je Maja pokazala koliko njezin sin voli njegove pjesme. Ranije je objavila snimku na kojoj Bloom izvodi Jozinovićev hit "Ja volim", a taj je video u samo pet sati prikupio čak pola milijuna pregleda.

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Ovoga puta Bloomova izvedba stigla je i do samog Jakova, koji se javio u komentarima.

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Jaooo, jedva čekam da pjevamo zajedno", napisao je Jozinović, očito oduševljen svojim malim obožavateljem.

A da Bloom već ima podršku i članova stručnog žirija, pobrinula se Martina Tomčić Moskaljov, koja s Majom godinama sjedi u žiriju Supertalenta. Ona je ispod videa ostavila komentar koji je nasmijao pratitelje.

"Mama Maja, motaj kablove!" napisala je Martina.

Bloom Tatarinov - 8 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 8 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći prema Bloomovu entuzijazmu pred mikrofonom, Maja bi taj savjet možda trebala shvatiti ozbiljno. Glazba mu očito nije strana, a s obzirom na to da mu je mama jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, prve lekcije o pozornici ima od koga dobiti. Da već ima fanove, pokazuje i to da se tijekom dana susreo i s Joškom Čagljem Jolom, koji također ima nastupe po Korčuli, te je snimio video.

Hoće li se ostvariti i Jakovljeva želja da Blooma jednom doista vidimo kako s njim dijeli pozornicu, tek ćemo vidjeti. No njegova prva korčulanska "gaža" već je odrađena, a izbor pjesme nije mogao biti aktualniji – "Raj" se nalazi na Jozinovićevu prvom albumu, kojim je mladi Vinkovčanin ovog ljeta otvorio novo poglavlje svoje karijere.

Kako se Bloom jednom prilikom narugao svojoj mami, pogledajte OVDJE.

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