"Nisam znao da Hrvatska ima kraljicu": U korzetu dostojnom Arene, Sevkine noge mamile su poglede mnogih

Severina je rasprodanu pulsku Arenu oduševila spektakularnim koncertom, ali i posebnim kostimom Juraja Zigmana inspiriranim antičkom arhitekturom, za koji su obožavatelji imali samo riječi hvale.

Severina u subotu je održala veliki koncert pred rasprodanom pulskom Arenom, a za ovu večer pripremila je i vrlo specijalan detalj. Posebnu pozornost privukla je upečatljivim kostimom koji je za njezin prvi nastup u jednom od najpoznatijih hrvatskih antičkih spomenika osmislio dizajner Juraj Zigman.

Pjevačica je za ovu posebnu večer odabrala kreaciju koja se vizualno savršeno uklopila u ambijent rimskog amfiteatra. Zigman je kostim oblikovao poput raskošnog korzeta, a njegovim prednjim dijelom dominiraju motivi antičkih stupova, kapitela i spiralnih ornamenata.

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Severina - 5 Foto: Instagram

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Iluzija arhitekture dodatno je naglašena kombinacijom svijetlih tonova i crnih obruba, dok prozirni dijelovi korzeta stvaraju dojam kao da su antički elementi aplicirani izravno na tijelo. Donji dio kreacije završava asimetričnim crnim resama koje kostimu daju scenski pokret i odmiču ga od doslovne interpretacije antičke estetike.

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Severina je izdanje upotpunila mrežastim čarapama i bež gležnjačama na visoku petu s vezanjem, koje su joj istaknule noge, dok je na obje ruke nosila niz zlatnih narukvica. Raskošne viseće naušnice i valovita kosa zaokružile su scenski look.

Severina - 3 Foto: Instagram

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Posebno zanimljiv bio je odabir motiva. Stupovi i arhitektonski ornamenti na Zigmanovoj kreaciji u izravnom su vizualnom dijalogu s monumentalnim kamenim lukovima Arene, pred kojima je Severina i pozirala nakon nastupa.

Za pjevačicu koncert nije bio samo još jedan nastup, već i prvi susret s pozornicom pulskog amfiteatra. Nakon koncerta priznala je da je neposredno prije izlaska pred publiku osjećala veliku tremu.

"Sinoć u pulskoj Areni, pred sam dolazak na pozornicu, bila sam toliko uzbuđena i imala sam toliku tremu... Ipak sam sinoć bila debitant u toj prekrasnoj građevini, koja me oduvijek fascinirala. A onda je uslijedilo brdo emocija... Možda zato i imam samo 4 fotografije kostima, jer se nisam htjela čak ni fotografirati, samo upijati ljepotu tog čarobnog mjesta", opisala je Severina svoje dojmove.

Severina - 18 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 13 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Upravo četiri fotografije koje je spomenula otkrivaju detalje Zigmanove kreacije, ali i koliko je pažnje posvećeno tome da kostim bude povezan s prostorom u kojem ga je nosila.

Naravno, kostim, ali i koncert, osvojili su mnoge koji su joj se javili na društvenim mrežama.

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"NIsam znao da Hrvatska ima kraljicu", "Neka si ti nama konačno zapjevala na najljepšoj pozornici na svijetu kraljice! Pula te dočekala i ti si to više nego opravdala", "Kostim - spektakl", "Seve prava lutkica! Koncert je bio famozan posebno zato sto smo osjetili cijeli spektar emocija, hvala ti", "Možda je Arena sinoć ostavila trag na tebi, ali vjerujem da si ti na njoj ostavila još veći", "Znaš što je novo Seve, više mi nisi fora. Zigi je u prvom planu, bez teksta sam, što on napravi", "Carica", "A tek jonski stupovi na korzetu", "Preslatka, prelijepa, nježna, seksi i slatka slikica", "Sjajan outfit na nevjerojatnoj pozornici u Puli", "Fantastičan kostim", "Boginja estrade", pisali su joj u komentarima.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Rezultat je bio jedan od najupečatljivijih Severininih scenskih lookova – moderna interpretacija antike stvorena upravo za večer među dvije tisuće godina starim kamenim lukovima.

Kako se pripremala za koncert, pogledajte OVDJE.

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