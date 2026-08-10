Federer nastavlja hrvatsku avanturu! Pokazao nove prizore s Jadrana, sada uživa u jednom istarskom biseru

Roger Federer nakon Malog Lošinja nastavio je obiteljski odmor u Hrvatskoj posjetom Rovinju, gdje je uživao u šetnji gradom, kupanju, vožnji brodom i biciklom te prekrasnim zalascima sunca.

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Roger Federer nastavlja uživati u ljetnim danima na hrvatskoj obali. Nakon boravka na Malom Lošinju, umirovljeni švicarski tenisač otisnuo se prema Istri, a svojim je pratiteljima sada pokazao i djelić odmora u Rovinju.

Federer je na Instagramu objavio niz fotografija s putovanja, uz koje je kratko napisao: "Uživanje u obiteljskom odmoru", odnosno da uživa u vremenu provedenom s obitelji.

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Roger Federer - 3 Foto: Instagram

Roger Federer - 1 Foto: Instagram

Fotografije otkrivaju da slavni Švicarac hrvatski odmor provodi prilično aktivno. U Rovinju je pozirao na rivi, a za šetnju gradom odabrao je potpuno bijelu ljetnu kombinaciju – majicu kratkih rukava, kratke hlače, tenisice i kapu.

Da je riječ upravo o Rovinju, Federer nije ostavio mnogo prostora za dvojbu. Osim prepoznatljive vizure staroga grada i crkve svete Eufemije, fotografirao je i štand prepun magneta s motivima Rovinja.

No razgledavanje istarskog grada samo je dio njegove hrvatske avanture.

Na drugim fotografijama Federer uživa u vožnji brodom, kupanju u kristalno čistom Jadranu i vožnji biciklom uz more. Posebno su ga, čini se, oduševili zalasci sunca pa je objavio nekoliko prizora s pučine, a na jednoj fotografiji i sam pozira sa zalaskom sunca u pozadini.

Roger Federer - 4 Foto: Instagram

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Njegova objava pokazuje i da Federer nakon završetka profesionalne karijere itekako koristi priliku za vrijeme s najbližima. Švicarac je i ranije govorio koliko mu obiteljski život znači nakon godina provedenih na turnirima diljem svijeta.

Roger Federer - 5 Foto: Instagram

Roger Federer - 2 Foto: Instagram

Federer se od profesionalnog tenisa oprostio 2022. godine, a iza njega je jedna od najvećih karijera u povijesti sporta. Osvojio je 20 Grand Slam naslova i ukupno 103 pojedinačna naslova na ATP Touru. Sa suprugom Mirkom ima četvero djece – blizanke Mylu Rose i Charlene Rivu te blizance Lea i Lennyja.

Nakon umirovljenja više puta je pokazao da slobodno vrijeme rado koristi upravo za putovanja i obiteljske aktivnosti. Tako je, primjerice, 2024. sa svojom obitelji posjetio i koncert Taylor Swift u Zürichu.

Roger Federer - 8 Foto: Profimedia

Roger Federer - 3 Foto: Profimedia

Ovoga ljeta izbor je, među ostalim, pao na Hrvatsku. Nakon Malog Lošinja, s kojim ga je upoznao dobri prijatelj i bivši trener Ivan Ljubičić, Federerova obiteljska ruta nastavila se prema Rovinju, a sudeći prema prizorima koje je podijelio, na rasporedu nema teniskih terena, nego more, bicikliranje, plovidba i uživanje u istarskim zalascima sunca.

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