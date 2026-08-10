Trudnički outfit lijepe glumice podijelio je mišljenja: ''Ovo je baš promašaj!''

Svojim najnovijim trudničkim izdanjem na crvenom tepihu slavna glumica pokazala je da se ne boji modnih eksperimenata. Anne Hathaway istaknula je trbuščić u neočekivanom spoju elegantnog topa i ležernih traperica, a odvažna kombinacija izazvala je brojne reakcije i podijelila mišljenja.

Anne Hathaway pokazala je da tijekom trudnoće ne namjerava igrati na sigurno kada je moda u pitanju. Slavna glumica pojavila se na premijeri filma ''The End Of Oak Street'' u Los Angelesu, gdje je ponosno istaknula trudnički trbuščić, no njezina nesvakidašnja modna kombinacija ubrzo je izazvala podijeljene reakcije.

Za dolazak na crveni tepih 43-godišnja glumica odabrala je svijetloplavi top bez rukava i visokog ovratnika, čiji je asimetrični kroj u potpunosti otkrivao trbuh. Sprijeda izrazito kratak, top se sa stražnje strane spuštao gotovo poput kratkog šlepa, dok je crvena podstava donijela neočekivani kontrast nježnoj plavoj nijansi.

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Umjesto elegantnih hlača ili suknje kakve bi se možda očekivale uz ovakav statement komad, Hathaway ga je spojila s opuštenim trapericama niskog struka. Upravo je taj modni spoj privukao najviše pozornosti, a cijelu kombinaciju zaokružila je crvenim salonkama koje su se bojom nadovezale na unutrašnjost topa.

Anne Hathaway Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Outfit Anne Hathaway je: Top

Flop Top!

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Kosom podignutom u zaglađeni visoki rep dodatno je istaknula lice, dok su viseće naušnice, narukvice i prstenje bili dovoljni da stylingu dodaju dozu glamura bez odvlačenja pažnje od glavnog detalja – trudničkog trbuščića.

Fotografije s premijere ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje se posebno raspravljalo o odabiru traperica. Dok je dio korisnika smatrao da tako upečatljiv top zaslužuje elegantniji ostatak kombinacije te styling opisivao kao neusklađen, drugi su stali u obranu glumice i istaknuli da izgleda blistavo.

''To je baš neukusno'', ''Ne, nikako za ovu kombinaciju'', ''Obožavam je. Ne razumijem zašto joj je stilist ovo napravio'', ''Ova kombinacija je baš promašaj, oprostite'',''Traperice? TRAPERICE?! Taj fantastičan top zaslužuje nešto bolje uz sebe'', ''Traperice sve čine još gorim'', neki su od komentara.

Anne Hathaway Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hathaway posljednjih mjeseci očito uživa u eksperimentiranju s trudničkom modom i ne pokušava trbuščić sakriti klasičnim trudničkim krojevima. Naprotiv, sve češće ga pretvara u središnji dio svojih modnih izdanja, a nedavno je pozornost privukla i pojavljivanjem u mrežastom bijelom topu u New Yorku.

Glumica je u lipnju objavila da sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje njihovo treće dijete. Vijest je podijelila na Instagramu, gdje je u videu pokazala trudnički trbuščić, a kasnije je otvoreno govorila i o tome koliko ju je nova trudnoća iznenadila.

Uz pripreme za dolazak novog člana obitelji, pred njom je i iznimno zaposlen period u karijeri. U filmu ''The End Of Oak Street'' ima jednu od glavnih uloga, a ove je godine angažirana i na velikim projektima ''The Devil Wears Prada 2'' te ''The Odyssey''

Anne Hathaway Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Ipak, barem na ovoj premijeri film je nakratko pao u drugi plan. Hathaway je svojim nekonvencionalnim trudničkim izdanjem ponovno pokazala da za nju maternity moda ne znači odustajanje od modnih eksperimenata – čak ni onda kada će rezultat podijeliti mišljenja.

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