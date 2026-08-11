Malo tko bi joj dao 50! Atraktivna Splićanka zablistala je na Hvaru, figura joj je i dalje za čistu desetku

Renata Lovrinčević Buljan ovih je dana uživala na Hvaru, gdje je ljetne večeri provodila u šetnji gradom, uz more i u društvu obitelji.

Renata Lovrinčević Buljan ovih je dana uživala na Hvaru, a djelić ljetne atmosfere podijelila je i na društvenim mrežama. Bivša Miss Universe Hrvatske pokazala je kako provodi tople kolovoške večeri na jednom od najpopularnijih hrvatskih otoka.

Na fotografijama je pozirala u samom središtu grada Hvara, a za večernji izlazak odabrala je dugu haljinu u nježnoj žutoj nijansi.

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Model pripijenog kroja s prozirnim detaljem u predjelu struka kombinirala je s malom crnom torbicom, dok je dugu kosu nosila raspuštenu.

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lovrinčević Buljan fotografirala se i uz hvarsku rivu, gdje joj se pridružio dio obitelji. Sudeći prema prizorima koje je podijelila, večer je protekla u opuštenoj, obiteljskoj atmosferi.

U objavljenim videosnimkama pokazala je i idiličan ambijent restorana uz more. Drveni namještaj, pogled na brodice i more te večera uz obalu upotpunili su njezinu hvarsku večer, a za stolom je snimljena u društvu djevojčice.

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 5 Foto: Instagram Screenshot

Renata je tako svojim pratiteljima prenijela tek dio ljetovanja na Hvaru – od večernje šetnje kamenim ulicama i poziranja u centru grada do večere uz more i druženja s najbližima.

Kako je proslavila 50. rođendan, pogledajte OVDJE.

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