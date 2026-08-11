Nives Celzijus pozirala u nikad kraćoj haljinici, pratitelji je obasuli komplimentima

Nives Celzijus ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. U minijaturnoj crvenoj haljinici pozirala je uz šareno oslikani kamion, a njezino izazovno izdanje pratitelje nije ostavilo ravnodušnima.

Nives Celzijus oduševila je svoje pratitelje na društvenim mrežama. Svestrana pjevačica objavila je seriju izazovnih fotografija na kojima pozira u kratkoj crvenoj haljinici koja je istaknula njezinu figuru.

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Nives je za fotografiranje odabrala zanimljivu kulisu – šareno oslikani kamion s motivom leoparda. U pripijenoj crvenoj haljinici pozirala je naslonjena na kamion, a cijelu kombinaciju upotpunila je prozirnim cipelama na visoku petu.

''...kada se pronađu beštija i zvijer...'' napisala je uz objavu.

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

Njezino izdanje nije prošlo nezapaženo, a fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja.

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''Grrrr'', napisao joj je Dalibor Petko, dok su joj drugi ostavljali emotikone srca i vatre. Među komentarima našao se i kompliment ''vatreni izgled''.

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Nives je poznata po odvažnim modnim kombinacijama i fotografijama kojima redovito privlači pažnju na Instagramu, a ni ovoga puta reakcija njezinih pratitelja nije izostala.

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Nives je nedavno svojim pratiteljima uputila i važno upozorenje zbog sve većeg broja lažnih profila koji se predstavljaju u njezino ime. Naglasila je da nema privatne profile niti nepoznate osobe poziva na razgovore na drugim platformama te je upozorila pratitelje da ne nasjedaju na internetske prijevare.

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Više o tome što je Nives poručila pratiteljima pročitajte OVDJE.

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