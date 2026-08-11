Poznata pjevačica pokazala prelijepo uređenu terasu pa priznala: ''Sve više volim biti sama''

Pjevačica Pamela Ramljak pokazala je kako izgleda njezina prostrana terasa, koju je pretvorila u pravu oazu za ljetne večeri. Lampioni, udobna garnitura i brojni detalji oduševili su pratitelje, no posebnu pažnju privuklo je njezino iskreno priznanje o tome zašto s godinama sve više uživa u trenucima samoće.

Pamela Ramljak na Instagramu je objavila dio svoje privatnosti, koji je odmah privukao pažnju njezinih pratitelja. Ovoga puta u središtu nije bio nastup ni glazba, već terasa koju je pjevačica pretvorila u mjesto stvoreno za predah od užurbane svakodnevice.

Prostorom dominira velika kutna garnitura s brojnim jastucima, a cijelu priču zaokružuju pleteni tepih i dekorativni detalji. Poseban ugođaj terasa dobiva navečer, kada lampioni stvaraju toplu i intimnu atmosferu.

Uz prizore svog kutka za odmor Pamela je podijelila i nešto osobniju poruku. Priznala je kako s godinama sve više cijeni trenutke koje može provesti sama, daleko od buke i svakodnevnih obaveza.

''Što sam starija, skužila sam da sve više vremena volim biti sama. Naravno, obitelj je uvijek broj jedan, ali stvarno uživam u samoći, tišini, dobroj knjizi, seriji ili ovako na zraku slušajući noćne zvukove. Ima li nas?'' poručila je pratiteljima.

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Sudeći prema komentarima, Pamela definitivno nije jedina. Brojni pratitelji javili su joj se poručujući kako su i sami s vremenom počeli više cijeniti tišinu i vrijeme za sebe.

Pamela Ramljak Foto: Instagram

''Ima nas puno. Mir u duši, to nitko ne može platiti'', glasio je jedan od komentara, dok je druga pratiteljica napisala kako uživa u trenucima kada može biti sama, čitati, gledati serije ili se baviti kućanskim poslovima, pod uvjetom da zna da su njezini najbliži dobro.

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Uz Pamelinu poruku, mnogo komplimenata prikupilo je i samo uređenje terase. Pratiteljima se posebno svidjela ugodna atmosfera prostora, koji izgleda kao idealno mjesto za večernji odmor tijekom toplijih mjeseci.

Pamela Ramljak Foto: Press

Ramljak je i ranije svojim pratiteljima pokazivala detalje doma, koji je uređivala prema vlastitim zamislima. Svojedobno je otkrila i kako je sudjelovala u osmišljavanju kuhinje, od prvih skica i odabira materijala pa sve do završne izvedbe, koju je prepustila stolarima.

Pamela Ramljak Foto: Instagram

Pažnju je posvetila i dječjim sobama – prostor svoje kćeri Marije uredila je u nježnim ružičastim nijansama, dok u sobi sina Antuna prevladavaju plavi tonovi.

Sudeći prema posljednjim prizorima, jednako joj je važan bio i vanjski dio doma. Terasa je postala njezin kutak za knjigu, omiljenu seriju ili jednostavno nekoliko trenutaka tišine pod otvorenim nebom.

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