Slavni trener u boksericama pokazao zavidnu formu, društvo mu pravi supruga s kojom je 40 godina

Didier Deschamps uživa u obiteljskom odmoru u Portofinu, gdje je uoči 58. rođendana pokazao zavidnu fizičku formu te se opustio uz suprugu Claude, sina Dylana i snahu Mathilde.

Nakon godina provedenih pod velikim pritiskom na klupi francuske nogometne reprezentacije, Didier Deschamps dane odmora odlučio je provesti u talijanskom Portofinu. Bivši francuski izbornik snimljen je u opuštenom izdanju uz more, a društvo mu prave supruga Claude, njihov sin Dylan i snaha Mathilde Cappelaere.

Sudeći prema fotografijama, obitelj je sunčani dan iskoristila za kupanje i odmor.

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Didier Deschamps - 2 Foto: Profimedia

Deschamps je u plavim kupaćim hlačicama uživao u moru i bazenu, gdje se opuštao sa suprugom, a iako će uskoro proslaviti 58. rođendan, pokazao je da je i dalje u zavidnoj fizičkoj formi. Nekadašnji nogometaš očito i nakon završetka profesionalne igračke karijere vodi računa o kondiciji, a njegovu vitku i utreniranu figuru nije bilo teško primijetiti.

Didier Deschamps - 4 Foto: Profimedia

Didier Deschamps - 5 Foto: Profimedia

Claude se od jakog sunca štitila velikim slamnatim šeširom i sunčanim naočalama, dok su Dylan i Mathilde također uživali u zajedničkim trenucima u vodi.

Didier Deschamps - 3 Foto: Profimedia

Didier Deschamps - 6 Foto: Profimedia

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Deschamps i Claude zajedno su već više od četiri desetljeća. Upoznali su se 1985., kada je Didier imao 18 godina i gradio nogometnu karijeru u Nantesu, dok je Claude studirala za logopeda. Vjenčali su se 2. lipnja 1989., a njihov jedini sin Dylan rođen je 1996. godine.

Didier i Claude Deschamps - 1 Foto: Afp

Claude ga je tijekom karijere pratila kroz brojne selidbe, od Marseillea i Torina do Londona i Valencije, a Deschamps je svojedobno govorio kako je upravo upoznavanje buduće supruge imalo stabilizirajući utjecaj na njegov život. Njihov brak tijekom godina nije bio obilježen većim javnim kontroverzama, a Claude se uglavnom držala podalje od medijske pozornosti.

Didier i Claude Deschamps - 2 Foto: Afp

Didier i Claude Deschamps - 3 Foto: Afp

Obitelj se nedavno dodatno proširila i formalno povezala nakon što se Dylan oženio dugogodišnjom partnericom Mathilde Cappelaere. Njih dvoje upoznali su se prije devet godina na druženju s prijateljima na jugu Francuske, zaručili su se u svibnju 2024., a građanski brak sklopili 30. kolovoza 2025. u Nici. Mathilde je već godinama dio obiteljskog kruga te je s Claude i Dylanom često bodrila Didiera i francusku reprezentaciju s tribina.

Didier i Claude Deschamps - 4 Foto: Afp

Nakon dugogodišnje karijere tijekom koje je bio neprestano izložen reflektorima, Deschamps sada očito uživa u znatno mirnijem ritmu. Fotografije iz Portofina prikazuju ga daleko od nogometnog terena – uz kupanje, sunčanje i, prije svega, vrijeme provedeno s obitelji.

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