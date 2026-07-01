Nekad je radila kao prodavačica, danas živi bajku s Ronaldom: Tko je zapravo Georgina Rodriguez?

Od skromnih početaka u Madridu do života pod svjetlima svjetskih reflektora, Georgina Rodríguez postala je najpoznatija žena iz Ronaldova privatnog života i jedna od najutjecajnijih WAGSica današnjice.

Dok Cristiano Ronaldo oduševljava na nogometnim terenima, njegova životna partnerica Georgina Rodríguez već godinama privlači jednaku pažnju izvan stadiona.

Iako je rođena u Argentini, odrasla je u Španjolskoj, a zbog gotovo desetljeća veze s portugalskom nogometnom legendom danas je mnogi nazivaju najpoznatijom portugalskom WAGS-icom na svijetu. No Georgina odavno nije poznata samo kao Ronaldova partnerica – izgradila je vlastitu karijeru, modni brend i golemo carstvo na društvenim mrežama.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Rođena je 27. siječnja 1994. u Buenos Airesu, a djetinjstvo je provela u španjolskom gradu Jaci. Kao djevojčica trenirala je balet, no zbog financijskih razloga morala je odustati. Kasnije se preselila u Madrid, gdje je radila kao konobarica, dadilja i prodavačica u luksuznoj trgovini Gucci. Upravo ondje 2016. godine upoznala je Cristiana Ronalda, koji je u trgovinu ušao kao kupac, a nekoliko mjeseci kasnije njihova je ljubavna priča postala jedna od najpraćenijih na svijetu.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Od tada se njezin život potpuno promijenio. Georgina je postala zaštitno lice brojnih modnih kampanja, surađivala s luksuznim svjetskim brendovima, krasila naslovnice prestižnih časopisa i pokrenula vlastite poslovne projekte. Dodatnu popularnost donijela joj je Netflixova reality serija ''I Am Georgina'', koja gledateljima prikazuje njezin privatni život, majčinstvo i svakodnevicu uz jednog od najvećih nogometaša svih vremena.

Prošle godine objavili su i da su se zaručili, a vjenčanje planiraju ove godine. Zaručnički prsten Ronaldo je platio 5 milijuna dolara, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Georgina Rodriguez Foto: Instagram

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Danas Georginu na Instagramu prati više od 74 milijuna ljudi, a taj broj neprestano raste. Na svom profilu dijeli modne kombinacije, luksuzna putovanja, fitness rutine, poslovne suradnje, ali i obiteljske trenutke s Cristianom Ronaldom i njihovom djecom. Upravo je spoj glamura i privatnog života razlog zbog kojeg je postala jedna od najutjecajnijih influencerica na svijetu.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

S Ronaldom odgaja petero djece. Zajedno imaju dvije kćeri – Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu – dok Georgina jednako brižno odgaja i Ronaldova sina Cristiana Juniora te blizance Evu Mariju i Matea. Par je 2022. godine doživio veliku obiteljsku tragediju kada je tijekom poroda preminuo Bellin brat blizanac Ángel, o čemu su otvoreno govorili u javnosti i u dokumentarnoj seriji.

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Osim što je jedna od najfotografiranijih žena svijeta nogometa, Georgina je i modna ikona. Poznata je po elegantnim haljinama, luksuznim torbicama, skupocjenom nakitu i besprijekornom izgledu, a njezine objave redovito privlače milijune lajkova.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo s obitelji - 1 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez - 7 Foto: Instagram

Iako je svjetsku slavu stekla zahvaljujući vezi s Cristianom Ronaldom, Georgina Rodríguez danas je mnogo više od nogometne WAGS-ice. Uspjela je izgraditi vlastiti identitet, postati globalna influencerica i poslovna žena te dokazati da je jedna od najmoćnijih žena u svijetu sportskog glamura.

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