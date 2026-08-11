Neda Ukraden pokazala s kim najradije provodi ljetne večeri: "Nema boljeg prijateljstva!"

Neda Ukraden u Tivtu je okupila unuke Dušana, Aleksandra i Nedu te njihove prijatelje i počastila ih obećanom zajedničkom večerom.

Neda Ukraden ljetne dane provodi u dobrom društvu, a ovoga puta pokazala je kako izgleda večernji izlazak s unucima Dušanom (12), Aleksandrom i Nedom (14) te njihovim prijateljima.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila zajedničku fotografiju iz Tivta, na kojoj veselo društvo pozira uz more i jahte u večernjim satima. Okružena unucima i njihovim prijateljima, Neda nije skrivala koliko uživa u njihovom društvu.

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Otkrila je i da je mlađoj ekipi ranije obećala zajedničku večeru, a sada je obećanje odlučila ispuniti.

"Moje društvo malo i ja krenuli na večeru koju sam im obećala! Nema boljeg i iskrenijeg prijateljstva", napisala je Neda uz fotografiju.

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Neda Ukraden s unucima Foto: Neda Ukraden/Instagram

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

Objava je ubrzo privukla brojne lijepe reakcije njezinih pratitelja, koji su posebno istaknuli odnos pjevačice s unucima.

"Bravo, Nedo! Bake su the best! Ta ljubav baka i djedova prema svojim unucima... pa to dječici ostaje u najljepšem sjećanju za cijeli život", "Šećeriiii", "Bravo za baku", "Najbolji, uživajte", "Predivna fotografija, svi su slatki, medeni. Unuci – bakin ponos i posebna ljubav", "Divna slika na najboljem mjestu. Neda Ukraden spaja ljude s osmijehom na licu" i "Kako su slatki. Nema boljeg društva. Uživajte zajedno", samo su neki od komentara.

Neda Ukraden - 2 Foto: Instagram

Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram

Neda Ukraden - 6 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Neda je već mnogo puta pokazala koliko joj je obitelj važna, a posebno mjesto u njezinu životu zauzimaju upravo unuci. Zajedničke trenutke rado dijeli i sa svojim pratiteljima, a fotografija iz Tivta još je jednom pokazala koliko uživa u ulozi bake.

Ovoga puta društvo je bilo nešto brojnije jer su im se pridružili i prijatelji njezinih unuka, koje joj je podarila kći Jelena, pa je obećana večera postala pravi mali ljetni izlazak. Sudeći prema Nedinoj poruci, upravo su ovakvi trenuci i druženja ono što joj tijekom ljeta donosi najviše veselja.

Podcast "Nema labavo by IN magazin" u kojem je gostovala Neda pogledajte OVDJE.

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