Neda Ukraden posebnim povodom pokazala svoje unuke: "Bakino najveće blago!"

Neda Ukraden dirljivom objavom i fotografijom s unucima proslavila njihove rođendane, nazvavši ih svojim najvećim blagom.
Glazbena legenda Neda Ukraden raznježila je svoje pratitelje objavom s proslave rođendana svojih unuka.3 vijesti o kojima se priča ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' ljubav iz mladosti Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka 40 godina zajedno Nisu se zaljubili na prvi pogled, ali sudbina ih je spojila kada je bilo pravo vrijeme
Na fotografiji pozira s unukom Dušanom i unukama Aleksandrom i Nedom, koji su upravo proslavili svoje rođendane – djevojčice su napunile 14 godina, a Dušan 12.
Uz fotografiju punu veselja i šarenih torti, ponosna baka napisala je emotivnu poruku koja je oduševila tisuće pratitelja.
"Najljepši i najsretniji dan je baš danas kada moje unuke Aleksandra i Neda pune 14 godina, a unuk Dušan 12 godina.
Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin o nominaciji za TV lice godine: ''Osjećam odgovornost prema gledateljima, zbog njih radim taj posao''
Nema veće radosti nego gledati ovu divnu djecu kako rastu, uče, raduju se sa svojim roditeljima i prijateljima, svemu što im život pruža. Babini pametnici, talentirana i dobra dječica. Učinili su me najponosnijom i najsretnijom bakom.
Mili moji unuci, bakino najveće blago i radovanje, neka vam je sretan rođendan, da mi još dugo sretno i u zdravlju živite sa svojim divnim roditeljima, mojom Jecom i mojim zetom Pecom. Ljubi vas vaša baka Neda", napisala je pjevačica u opisu objave.
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Fotografija i dirljiva čestitka izazvale su niz toplih komentara obožavatelja koji su pohvalili Nedinu povezanost s obitelji i toplinu koju zrači i izvan glazbene scene.
Pogledaji ovo Nekad i sad Albina više ne izgleda ovako! Svoj zaštitni znak zamijenila je nečim potpuno novim
Galerija 28 28 28 28 28
Inače, Jelena, za koju mnogi govore da je Nedina slika i prilika, rijetko se pojavljuje pred kamerama, a svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Događaj u Splitu okupio poznate Hrvate: Pogledajte tko je sve stigao pred kamere!
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zagrebačka špica i ove subote bila je mjesto susreta poznatih, evo tko je sve upao u kadar
Pogledaji ovo Preporuke Novi domaći triler o svjedokinji zločina izazvao veliko zanimanje u Zagrebu