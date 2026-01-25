Neda Ukraden posebnim povodom pokazala svoje unuke: "Bakino najveće blago!"

Neda Ukraden dirljivom objavom i fotografijom s unucima proslavila njihove rođendane, nazvavši ih svojim najvećim blagom.

Glazbena legenda Neda Ukraden raznježila je svoje pratitelje objavom s proslave rođendana svojih unuka.

Na fotografiji pozira s unukom Dušanom i unukama Aleksandrom i Nedom, koji su upravo proslavili svoje rođendane – djevojčice su napunile 14 godina, a Dušan 12.

Uz fotografiju punu veselja i šarenih torti, ponosna baka napisala je emotivnu poruku koja je oduševila tisuće pratitelja.

"Najljepši i najsretniji dan je baš danas kada moje unuke Aleksandra i Neda pune 14 godina, a unuk Dušan 12 godina.

Nema veće radosti nego gledati ovu divnu djecu kako rastu, uče, raduju se sa svojim roditeljima i prijateljima, svemu što im život pruža. Babini pametnici, talentirana i dobra dječica. Učinili su me najponosnijom i najsretnijom bakom.

Mili moji unuci, bakino najveće blago i radovanje, neka vam je sretan rođendan, da mi još dugo sretno i u zdravlju živite sa svojim divnim roditeljima, mojom Jecom i mojim zetom Pecom. Ljubi vas vaša baka Neda", napisala je pjevačica u opisu objave.

Fotografija i dirljiva čestitka izazvale su niz toplih komentara obožavatelja koji su pohvalili Nedinu povezanost s obitelji i toplinu koju zrači i izvan glazbene scene.

Inače, Jelena, za koju mnogi govore da je Nedina slika i prilika, rijetko se pojavljuje pred kamerama, a svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.

