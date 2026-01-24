Zagrebačka špica i ove subote bila je mjesto susreta poznatih, evo tko je sve upao u kadar

Unatoč zimskim temperaturama, domaće zvijezde nisu propustile omiljenu gradsku rutu.

Brojna poznata lica iskoristila su i ovu hladnu subotu za šetnju zagrebačkom špicom. Unatoč niskim temperaturama, stil nije patio – kaputi, bunde, naočale i osmijesi bili su neizostavni modni dodaci. Naši fotografi bili su na pravom mjestu u pravo vrijeme i zabilježili tko se sve pojavio u centru metropole.

Neki su uživali u kavi s prijateljima, drugi su šopingirali ili samo prošetali gradom – no svi su pokazali da špica ostaje modna pozornica na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete.

Ivana Portolan Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX

Fotografi su u centru metropole snimili Anteu Kodžoman, a sjećate li se kako je izgledala kada je žarila i palila modnim pistama? Više o tome pisali smo OVDJE.

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Ispod radara nije prošla ni grupa LELEK, dame koje ove godine slove kao favorit na Dori.

Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX

Na špici se pojavio i glazbenik kojeg nazivaju hrvatskim Damianom Davidom, a znate li koja priča se krije iza njegovog neobičnog imena? OVDJE saznajte više detalja o mladiću kojeg ćemo također gledati uskoro na Dori.

Juraj Devin Foto: Josip Moler / CROPIX

Ove subote na špici su snimljeni su i Toni Džalo, Dominik Tvorek, Anica Kovačević, Tomislav Horvatinčić, Zoran Škugor i brojni drugi. A tko se sve pojavio pogledaju u nastavku ili u našoj galeriji.

Toni Džalo Foto: Josip Moler / CROPIX

Dominik Tvorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ana Kuštre i Paula Veličković Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler / CROPIX

Stjepan Tomas Foto: Josip Moler / CROPIX

Tatjana Holjevac i Damir Eljuga Foto: Josip Moler / CROPIX

Zoran Škugor Foto: Josip Moler / CROPIX

Ritam Noir Foto: Josip Moler / CROPIX

