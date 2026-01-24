Srpski voditelj dobio dijete s kolegicom koju je zaveo nakon razvoda, ispunila mu se velika želja

Ognjen Amidžić dobro je treće dijete, a nakon dva sina ispunila mu se velika želja.

Jedan od najpoznatijih srpskih voditelja Ognjen Amidžić za srpske portale potvrdio je prekrasne vijesti.

Naime, njegova supruga Mina rodila je njihovo drugo dijete. Kako piše Blic, 50-godišnjem voditelju ispunila se velika želja jer je dobio kćer.

''Presretan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osjećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće'', rekao je za srpske medije.

Inače, par je prvo zajedničko dijete dobio 2024. godine, a sinu su ime dali Perun.

Njihova ljubavna priča počela je tijekom rada na emisiji, a zbližio ih je zajednički prijatelj. Ona je u njegovoj emisiji "Ami G show" imala svoj segment "Pazi Mina".

''Zanimljivije je i ljepše kada radimo zajedno. Lijepo funkcioniramo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i vrlo je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna '', rekao je Ognjen jednom u emisiji "Premijera".

U tajnosti su se i vjenčali.

''Istina je, vjenčali smo se. Željeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živjeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želio da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime'', dodao je Ognjen.

Srpskom voditelji ovo je drugi brak - 2022. godine Ognjen se rastao od Danijele Dimitrovske nakon 10 godina braka.

Priliku da ju upozna dobio je na snimanju svoje emisije 2009. godine, a Ognjen nije znao kako joj prići. Danijela je tada živjela u New Yorku pa je par održavao vezu na daljinu jer je Ognjen živio i radio u Beogradu, a 2012. godine stali su pred oltar. Godinu dana kasnije dobili su sina Matiju. Godinama su slovili kao jedan od najsimpatičnijih parova balkanske scene.

