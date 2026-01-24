Kolinda podijelila nove detalje ledene avanture, našla se na jednom od najstrašnijih mjesta

Bivša predsjednica prošla je kroz jedan od najopasnijih dijelova oceana, a sve je dokumentirala na Instagramu.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavlja dijeliti dojmove s ekspedicije na Antarktiku, a najnoviji video objavila je na svom Instagram profilu.

U storyju je prikazala uzburkano more dok brod na kojem se nalazi prolazi Drakeov prolaz, kojeg pomorci nazivaju jednim od najstrašnijih dijelova Atlantskog oceana.

Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu Foto: Instagram

"Prolazimo kroz Drakeov prolaz. Valovi su visoki oko 5 do 6 metara, ponekad i 7. Kamera ne može ni približno dočarati njihovu snagu, ali mi ih itekako osjećamo. Teško je uopće kretati se po brodu. Primijetite dugu pri kraju videa'', napisala je uz video.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda njezina luksuzna soba na brodu.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 1 Foto: Instagram

Kolinda je skočila i u ledeno more, a snimka je izazvala lavinu komentara. Više o tome pisali smo OVDJE.

Kolinda Grabar Kitarović - 2 Foto: Instagram Screenshot

OVDJE pogledajte što sve uključuje paket od 17 tisuća eura s kojim je Kolinda otputovala na Antarktiku!

