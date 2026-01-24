Ove pjesme Dalibora Bruna zauvijek su ostavile trag na našoj glazbenoj sceni

U 77. godini napustio nas je pjevač čiji su hitovi obilježili desetljeća hrvatske glazbe.

Hrvatsku je potresla vijest o smrti legendarnog glazbenika Dalibora Bruna u 77. godini, čovjeka čiji je glas obilježio desetljeća domaće glazbe.

Dalibor Brun Foto: DNEVNIK.hr

Ovaj glazbenik iza sebe je ostavio pjesme koje ne blijede – hitove koji su zauvijek promijenili glazbenu scenu i ostali zapisani u kolektivnoj emociji publike. Snimio je brojne hitove poput ''Nisi ti više crno vino'', "Jedna žena plava", "Svi su znali da smo ljubovali", ''Ne znaš dušo'' i brojne druge...

"Nisi ti više crno vino"

"Ne znaš, dušo"

"Poljubi me jednom za sto puta"

"Otkad si tuđa žena"

"Noćas si u snove došla"



"Svi su znali da smo ljubovali"

"Jedna žena plava"

"Šta si mi sinoć stavila u vino"

"Puna se čaša prelila"

