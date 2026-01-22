Pretraži
simbol glamurozne ere

Njegova karijera počela je sasvim slučajno, uspjeh mu je bio serviran na pladnju

Piše E.G., Danas @ 07:51 Nekad i sad komentari
Fabio Lanzoni - 5 Fabio Lanzoni - 5 Foto: Profimedia

Kultni model Fabio Lanzoni, čije lice je krasilo više od 1300 naslovnice ljubavnih romana, snimljen je u kupovini.

Marijan Kustić i poduzetnica Nika Perenčević navodno će se vjenčati u ožujku
Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica planiraju vjenčanje? Šuška se o velikoj svadbi
Alexander Rybak se vraća na Eurosong?
Sjećate li se ove pjesme? Legenda Eurosonga mogla bi se vratiti na natjecanje!
Gdje je danas Fabio Lanzoni?
Priča o Elizabeth Smart
Priča koja ledi krv u žilama: Život joj je spašen zahvaljujući sestri koja je imala samo 9 godina
Ecija Ojdanić pohvalila se nizom fotografija na Instagramu iz Maroka
Nezaboravno iskustvo! Evo kako je zvijezda Kumova provela prvi dan na egzotičnom putovanju
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Nina Badrić zapjevala u restoranu na Karibima
Nina Badrić pjevala pred prepunim restoranom na Karibima: ''Eno one koja...''
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na vjenčanju sina?
Progovorio DJ sa svadbe: Otkrivena prava istina o plesu Victorije Beckham na sinovu vjenčanju?
Maja Šuput podijelila veliku galeriju fotografija s Balija
Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!
U SAD stiže smrtonosna oluja
Stiže jedna od najžešćih oluja, ugroženi milijuni ljudi: U desecima država najavljeno izvanredno stanje, očekuju se temperature do čak -45
PROVJERENO Izgubila kćer, a ostala bez grijanja i tople vode: Majka se više od godinu dana bori s institucijama
Majku dočekao prizor iz najgore noćne more: "Podigla sam joj glavu, primila sam je, izvadila sam je sama iz kade"
Teška prometna nesreća u Dugom Selu
Teška nesreća kod Zagreba! Automobilom sletjeli s nasipa, jedna osoba poginula
Simptomi depresije: 8 znakova koje mnogi ignoriraju, a mogu biti ozbiljno upozorenje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
VIDEO Stravična scena na vaganju UFC-a: Kolaps Camerona Smothermana, borba otkazana
Dvoboj Slovenije i Švedske završio onako kako najbolje odgovara Hrvatskoj
Švicarska slavila u čudenoj utakmici: Ovakvo je sada stanje u hrvatskoj skupini na Euru
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Daleki grad: Jedan metak ih dijeli od slobode - hoće li povući okidač?
Daleki grad: Vrijeme curi - ima li joj spasa?
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Open space je out: Zašto je vraća koncept kuhinje iz 80-ih?
Udobne cipele s potpeticom iz devedesetih koje ćemo nositi ove godine
Ljubavna poruka na tramvajskoj stanici u Zagrebu
