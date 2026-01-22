Njegova karijera počela je sasvim slučajno, uspjeh mu je bio serviran na pladnju

Kultni model Fabio Lanzoni, čije lice je krasilo više od 1300 naslovnice ljubavnih romana, snimljen je u kupovini.

Fabio Lanzoni, kultni talijanski model i glumac koji je obilježio kraj 80-ih i početak 90-ih, ponovno je privukao pažnju javnosti rijetkim pojavljivanjem u Los Angelesu.

Danas 66-godišnjak, kojeg većina pamti jednostavno kao Fabija, snimljen je tijekom kupovine u luksuznoj trgovini Bristol Farms i dokazao da je šarm zbog kojeg je postao globalni fenomen i dalje itekako prisutan.

Fabio Lanzoni - 5 Foto: Profimedia

Fabio Lanzoni - 2 Foto: Profimedia

Fabio je svjetsku slavu stekao kao zaštitno lice ljubavnih romana, poziravši za više od 1300 naslovnica i postavši sinonim za romantičnog junaka. Na najnovijim fotografijama nosio je ljubičastu košulju s otkopčanim gumbima, uske sive traperice i crne antilop čizme, dok je njegova prepoznatljiva duga plava kosa i dalje izgledala besprijekorno – detalj bez kojeg je nemoguće zamisliti njegov imidž.

Fabio Lanzoni - 3 Foto: Profimedia

Osim modelinga, Fabio je ostvario i zapažene televizijske i filmske nastupe. Pojavljivao se u serijama poput "Roseanne", "The Bold and the Beautiful" i "America’s Next Top Model", dok su ga filmski gledatelji zapamtili po cameo ulogama u hitovima poput "Zoolandera". Bio je i zaštitno lice velikih brendova poput "Old Spicea" i "I Can’t Believe It’s Not Butter!", a surađivao je i s modnim kućama poput Versacea i Gapa.

Njegova karijera započela je gotovo slučajno – otkrio ga je slavni fotograf Oliviero Toscani dok je kao tinejdžer vježbao u teretani u Milanu. Sam Fabio kasnije je priznao da mu je uspjeh serviran na srebrnom pladnju, jer mu je fokus u mladosti bio sport, a ne slava.

Jedan od njegovih najpoznatijih, ali i najbizarnijih trenutaka dogodio se 1999. godine kada ga je tijekom vožnje vlakom smrti u zabavnom parku udarila guska, ostavivši ga krvavog pred kamerama. Iako se tada činilo kao neslana šala, Fabio je kasnije istaknuo kako ga je taj događaj natjerao da život počne živjeti punim plućima.

Fabio Lanzoni - 1 Foto: Profimedia

Fabio Lanzoni - 8 Foto: Profimedia

Fabio Lanzoni - 1 Foto: Afp

Danas se rijetko pojavljuje u javnosti, no svaki njegov izlazak izazove val nostalgije. Fabio Lanzoni ostaje simbol jedne glamurozne ere pop-kulture – romantični junak čiji je izgled definirao desetljeće i koji, unatoč godinama, i dalje ne prolazi nezapaženo.

