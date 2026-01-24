Preminuo Dalibor Brun, legendarni domaći glazbenik

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno zbog smrti cijenjenog glazbenika.

U 77. godini preminuo je Dalibor Brun, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih pjevača zabavne i pop-glazbe, piše Večernji list.

Tužnu vijest za spomenuti medij potvrdila je njegova diskografska kuće Croatia Records.

Brun je rođen 19. rujna 1949. u Rijeci. Svoju glazbenu karijeru započeo je u riječkoj grupi Uragani, nakon čega je 1968. godine postao pjevač Korni grupe, gdje je zamijenio Dušana Prelevića i nastupao u prvim godinama postojanja tog utjecajnog sastava. Već 1969. odlučuje krenuti samostalnim putem.

Dalibor Brun (FOTO: Arhiva Croatia Recordsa)

Od tada je gradio uspješnu solokarijeru i postao stalna figura na domaćoj glazbenoj sceni.

Neki od njegovih bezvremenskih hitova su ''Nisi ti više crno vino'', ''Jedna žena plava'', ''Šta si mi sinoć stavila u vino'', ''Svi su znali da smo ljubovali''.

Nakon brojnih uspjeha povukao se sa scene.

''Ja sam inače nastupao za ovako neke svoje poznate prijatelje, ali malo sam zasićen više s tim, to je čitavih 25, 30 godina, malo mi je teško više. Publici se moraš smijati stalno. Ako se ne smiješ, dođeš namrgođen, slabe volje, to nije... A to više ne mogu postići'', rekao je 2023. godine za IN magazin kada je gledatelje iznenadio nastupom u programu Nove TV.

Tada je progovorio i o mogućem povratku na glazbenu scenu.

''Nikad se ne zna! Možda opet nekakav crv proradi, pa se angažiram toliko, ali vidim da će to u ovom momentu ići jako teško jer jednostavno mi se ne da više nakon 30 godina'', objasnio je tada.

A upravo se to zatim i dogodilo. U siječnju 2024. objavio je povratnički singl "Noćas si u snove došla", a krajem prosinca iste godine za Croatia Records izašao je i njegov posljednji studijski album "Ostala si ljubav moja" s deset novih pjesama.

Dalibor Brun Foto: DNEVNIK.hr

Bio je u braku sa samozatajnom suprugom Jagodom, a za naš IN magazin pričao je i o tajni njihova braka.

''Valjda nema nitko od nas volje da traži nekog drugog, ili ima, ne znam... To je jako teško pitanje! Sljedeće godine smo u braku 50 godina. I slažemo se i posvađamo se, ali to se zna da će to bit pomirba!'' rekao je prije tri godine.

