Velika zvijezda naših prostora 70-ih i 80-ih iznenadio nedavnim pojavljivanjem, prepoznajete li ovu glazbenu legendu?

Dalibor Brun u ekskluzivnom je razgovoru za IN Magazin otkrio vraća li se na domaću glazbenu scenu. Nekadašnji šarmer ove će godine proslaviti 50 godina braka, a usprkos dugoj karijeri i nezaboravnim hitovima, kaže, najradije bi se bavio ribarstvom i prodavao ribu na tržnici. Zašto? Otkriva našem Davoru Gariću za In magazin!

''Nisi ti više crno vino''- Ovaj evergreen se ne zaboravlja, no prepoznajete li ovu glazbenu legendu?! Jedna od najvećih zvijezda naših prostora sedamdesetih i osamdesetih Dalibor Brun iznenadio je gledatelje nastupom u programu Nove TV nakon dugogodišnjeg izbivanja sa scene.



''Ja sam inače nastupao za ovako neke svoje poznate prijatelje, ali malo sam zasićen više s tim, to je čitavih 25/30 godina, malo mi je teško više. Publici se moraš smijati stalno. Ako se ne smiješ, dođeš namrgođen, slabe volje, to nije...a to više ne mogu postići'', priznaje Dalibor.

Njegov album Megamix iz devedesetih, još uvijek je jedan od rekordera u prodaji hrvatske diskografije.



''Ja sam snimio preko 30 ploča, što malih i deset velikih, to je strašno puno pjesama, e sad ja ne znam kakvu bih pjesmu trebao pjevat da uživam u njoj'', kaže iskreno.



Postoje li ikakve šanse da se vrati aktivno na glazbenu scenu?



''Nikad se ne zna! Možda opet nekakav crv proradi pa se angažiram toliko, ali vidim da će to u ovom momentu ići jako teško jer jednostavno mi se ne da više nakon 30 godina!'', kaže.



Brun je još daleko od stote, tek je u osmom desetljeću, a zdravlje ga dobro služi.



''Zdravlje nije loše! Je da sam malo usporio sa životom jer prije je toga bilo svega i svačega!'', kaže.



Nije plava, nego crna i ljubi ga već pola stoljeća - samozatajna je supruga Jagoda. Koja je njihova tajna dugog braka?



''Valjda nema nitko od nas volje da traži nekog drugog, ili ima, ne znam...to je jako teško pitanje! Sljedeće godine smo u braku 50 godina'', rekao je Dalibor.

I u njegovu braku ima uspona i padova.



''I slažemo se i posvađamo se, ali to se zna da će to bit pomirdba!'', kaže.



Zasićen pjevanjem, Brun će se, umjesto glazbi, prije vratiti svojoj davnoj ljubavi - ribarstvu.



''A ja sam nekad bio poznati ribar, ali sa obale, na špare i ove sitne....

I sad ako to uspije idem u ribare! Plac, štand i sve...'', kaže.



Vrati li se na pozornicu ili ode u ribare, njegovi hitovi ostaju vječni.



''Tako da smo sad u silaznoj putanji! Ali nećemo se još dati! Nikako!'', zaključio je.



