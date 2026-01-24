Je li ovo uopće odjeća? Tangice kćeri glumačkog para izvirile su ispod gotovo nevidljive kreacije

Amelia Gray Hamlin izazvala je prvi kaos ispred kamera, a sve oči bile su uprte samo u nju.
Na fotografijama koje kruže, Amelia je snimljena ispred hotela u pripijenim, u potpuno prozirnim hlačama brenda Alexander McQueen, koje su otkrile da je ispod nosila samo tangice. Uz to je nosila crnu kožnu jaknu i sunčane naočale, piše Daily Mail.
Fotografije jasno prikazuju njezine isklesane trbušnjake i besprijekornu modnu hrabrost — Amelia je svakim pokretom mamila poglede.
Amelia već gotovo deset godina radi kao model i hodala je za najveće modne kuće poput Saint Laurenta, Chanela, Balenciage, Monclera, Givenchyja, Versacea i Vivienne Westwood. U božićnoj kampanji Michaela Korsa 2024. godine pojavila se zajedno sa svojom sestrom Delilah Belle.
Ljubavni život joj također ide uzlaznom putanjom — u studenom prošle godine potvrdila je vezu s Nicolaiem Marcianom, nasljednikom Guess modnog carstva, a zajedno su se prvi put pojavili u javnosti na događaju FRAME & Amelia Gray u Chateau Marmontu.
