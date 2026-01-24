Je li ovo uopće odjeća? Tangice kćeri glumačkog para izvirile su ispod gotovo nevidljive kreacije

Amelia Gray Hamlin izazvala je prvi kaos ispred kamera, a sve oči bile su uprte samo u nju.

Amelia Gray Hamlin izazvala je pravu modnu buru - 24-godišnja manekenka i kći glumačkog para Lise Rinne i Harryja Hamlina viđena je u Los Angelesu u provokativnom izdanju koje je teško ignorirati.

Na fotografijama koje kruže, Amelia je snimljena ispred hotela u pripijenim, u potpuno prozirnim hlačama brenda Alexander McQueen, koje su otkrile da je ispod nosila samo tangice. Uz to je nosila crnu kožnu jaknu i sunčane naočale, piše Daily Mail.

Amelia Gray Hamlin Foto: Profimedia

Fotografije jasno prikazuju njezine isklesane trbušnjake i besprijekornu modnu hrabrost — Amelia je svakim pokretom mamila poglede.

Amelia Gray Hamlin Foto: Profimedia

Biste li vi nosili ovakve hlače? Da, to je visoka moda!

Ne, ali svaka čast njoj na hrabrosti

Samo ako nestane sve drugo iz ormara Da, to je visoka moda!

Ne, ali svaka čast njoj na hrabrosti

Samo ako nestane sve drugo iz ormara Ukupno glasova:

Amelia već gotovo deset godina radi kao model i hodala je za najveće modne kuće poput Saint Laurenta, Chanela, Balenciage, Monclera, Givenchyja, Versacea i Vivienne Westwood. U božićnoj kampanji Michaela Korsa 2024. godine pojavila se zajedno sa svojom sestrom Delilah Belle.

Ljubavni život joj također ide uzlaznom putanjom — u studenom prošle godine potvrdila je vezu s Nicolaiem Marcianom, nasljednikom Guess modnog carstva, a zajedno su se prvi put pojavili u javnosti na događaju FRAME & Amelia Gray u Chateau Marmontu.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Bivši splitski gradonačelnik pohvalio se velikim uspjehom starije kćeri, koja je prava ljepotica!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Njegova karijera počela je sasvim slučajno, uspjeh mu je bio serviran na pladnju

Pogledaji ovo Celebrity Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica planiraju vjenčanje? Šuška se o velikoj svadbi