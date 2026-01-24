Bivši splitski gradonačelnik pohvalio se velikim uspjehom starije kćeri, koja je prava ljepotica!

Ivica Puljak na društvenim je mrežama u podužoj objavi otkrio sretne vijesti o svojoj starijoj kćeri Emi.

Bivši splitski gradonačelnik, Ivica Puljak, na društvenim se mrežama pohvalio velikim uspjehom starije kćeri Eme.

Naime, mlada znanstvenica, koja ima 29 godina, obranila je doktorat, a ponosni otac sve je otkrio u podužoj objavi na Facebooku.

''Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni! Doktorat ima naslov ''Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications'', a izradila ga je u CERN-u u okviru ''Quantum Technology Initiative'' i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona. Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni!'', napisao je uz fotku na kojoj pozira sa suprugom Marijanom i djecom.

Bivši splitski gradonačelnik i supruga u braku su od 1995. godine, osim Eme imaju i sina Tomu te kćer Ivu.

Par je u rujnu 2025. godine proslavio 30. godišnjicu braka, a Marijana je objavila neviđene fotke s vjenčanja. Pogledati ih možete OVDJE.

