Bivši splitski gradonačelnik pohvalio se velikim uspjehom starije kćeri, koja je prava ljepotica!

Ivica Puljak na društvenim je mrežama u podužoj objavi otkrio sretne vijesti o svojoj starijoj kćeri Emi.
Naime, mlada znanstvenica, koja ima 29 godina, obranila je doktorat, a ponosni otac sve je otkrio u podužoj objavi na Facebooku.
Ivica i Marijana Puljak - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
''Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni! Doktorat ima naslov ''Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications'', a izradila ga je u CERN-u u okviru ''Quantum Technology Initiative'' i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona. Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni!'', napisao je uz fotku na kojoj pozira sa suprugom Marijanom i djecom.
Bivši splitski gradonačelnik i supruga u braku su od 1995. godine, osim Eme imaju i sina Tomu te kćer Ivu.
Ivica i Marijana Puljak - 6 Foto: Tom Dubravec/Cropix
Par je u rujnu 2025. godine proslavio 30. godišnjicu braka, a Marijana je objavila neviđene fotke s vjenčanja. Pogledati ih možete OVDJE.
Marijana i Ivica Puljak Foto: Tom Dubravec/Cropix
