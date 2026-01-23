Nezaboravno iskustvo! Evo kako je zvijezda Kumova provela prvi dan na egzotičnom putovanju

Ecija Ojdanić na Instagramu se pohvalila nizom fotografija s dalekog putovanja, a već je prvi dan doživjela svašta.
Posebnu pažnju privukli su prizori iz pustinje, gdje je glumica doživjela jedno od najposebnijih iskustava putovanja – jahanje deva.
Odjevena u marokanski stil i s osmijehom koji jasno pokazuje oduševljenje, Ecija je pozirala usred pješčanog krajolika, okružena prostranstvima koja ostavljaju bez daha.
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
Osim pustinjskih prizora, podijelila je i fotografije iz živopisnih gradskih četvrti, šetnje preko drvenih mostova te trenutke opuštanja u tradicionalnom ambijentu, gdje su uživali u glazbi i lokalnoj atmosferi.
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
''Prvih 24 sata Maroka…Ne moram više ništa reći'', napisala je ispod fotografija.
Ecija se nedavno usudila na nešto što mnogi ne bi, a o čemu je riječ pogledajte OVDJE.
Ecija Ojdanić - 5 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
