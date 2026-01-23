Tuga u svijetu glazbe: Preminuo bivši basist kultnog benda čije hitove svi znamo

Obitelj je potvrdila da je glazbenik preminuo nakon borbe s karcinomom, a bend se od njega oprostio dirljivom porukom.

Bivši basist njemačkog rock sastava Scorpions Francis Buchholz preminuo je u 71. godini, objavila je njegova obitelj u petak. Glasnogovornik sastava Peter Lanz dobio je vijest o smrti basista od njegove kćeri.

Svjetski slavan bend iz sjevernog njemačkog grada Hanovera razišao se s Buchholzom 1992. nakon spora, piše dpa. Posljednji album na kojem je radio bio je ''Crazy World'' iz 1990., smatran jednim od najuspješnijih.

Na ploči se nalazi i njihov najveći hit ''Wind of Change'', neslužbena himna kraja hladnog rata.

Bivši basist preminuo je u četvrtak nakon borbe s karcinomom, stoji u Facebook objavi njegove obitelji u kojoj su napisala da je slavni basist ''napustio ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju''.

''Naša su srca slomljena. Kroz svoju borbu s rakom bili smo uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao obitelj – baš kao što nas je učio.''

Scorpionsi su se na svom Instagram profilu oprostili od bivšeg kolege.

''Njegova ostavština u bendu će živjeti zauvijek, a mi ćemo ga se uvijek sjećati po mnogim dobrim vremenima koja smo dijelili'', stoji u objavi, a pogledati je možete OVDJE.

