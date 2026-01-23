Mlađa kći Ive Sanadera izgradila je impresivnu karijeru u inozemstvu, ugostili su je i slavni voditelji

Bruna Sanader sa suprugom i sinčićem živi u Velikoj Britaniji.

Ime Brune Sanader Vukadinović, mlađe kćeri Ive Sanadera, sve se češće spominje u međunarodnim stručnim krugovima, daleko od domaće političke scene s kojom se njezina obitelj često povezuje.

Impresivnu karijeru izgradila u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje radi kao psihijatrica te je direktorica klinike Private Psychiatry sa sjedištem u Londonu. Status cijenjene stručnjakinje potvrdila je i gostujući u jutarnjem programu britanskog Sky Newsa, koji vode Anna Jones i Kamali Melbourne.

Bruna Sanader Foto: Damjan Tadic/Cropix

Naime, kako piše na stranicama spomenute klinike, ona je stručnjakinja za poremećaje spavanja i ADHD-a kod odraslih, a to je bila i tema njezinog gostovanja.

Bruna Sanader Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Na spomenutoj stranici klinike piše i da Bruna svoje znanje primjenjuje i u britanskom javnom zdravstvu kao konzultantica u University College London Hospitals (UCLH), unutar Klinike za nesanicu u Royal London Hospital for Integrated Medicine.

Bruna Sanader Foto: Sandra Simunovic/Cropix

Bruna Sanader Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Bruna u Velikoj Britaniji živi sa suprugom Vedranom Vukadinovićem i sinčićem koji se rodio 2023. Vedran je inače sin bivšeg nogometaša Dragana Vukadinovića.

Bruna Sanader Foto: Tom Dubravec/Cropix

Par se zaljubio još u srednjoj školi, a vjenčali su se u svibnju 2019. godine u katedrali sv. Stjepana na Hvaru. Vjenčanju nije nazočio njezin otac Ivo jer je već tada boravio u Remetincu, iako je tražio dopuštenje za izlazak, dok je majka Mirjana slavila s mladencima.

Bruna Sanader Foto: Tom Dubravec/Cropix

