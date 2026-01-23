Objava Ivančice Pahor nakon priznanja o borbi s karcinomom tjera suze na oči

Ivančica Pahor na društvenim je mrežama uz fotografiju s majkom podijelila priču o njezinoj nesebičnoj gesti.

Bivša hrvatska misica i poduzetnica Ivančica Pahor prolazi kroz izazovno razdoblje nakon što je nedavno javno progovorila o borbi s karcinomom. Na društvenim mrežama sada je podijelila emotivnu objavu o važnoj osoba u svom životu, čime je dirnula brojne pratitelje i potaknula val podrške.

Naime, podijelila je fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom, a ono što je njezinim pratiteljima natjeralo suze na oči bio je opis uz objavu, u kojem je otkrila iznimno dirljivu gestu svoje majke.

''Majčica. Moja vječna Zlatokosa, čak i u 72. godini. Kad sam krenula s terapijama, bez razmišljanja mi je ponudila svoju kosu za periku. To nikada ne bih mogla tražiti, ali ta gesta govori sve o njezinoj ljubavi. A možete li zamisliti da je ova njezina kosa nekad bila dvostruko gušća?'', napisala je uz fotografiju s mamom na Instagramu.

Ivančica je za naš portal progovorila je o teškoj dijagnozi koja joj je promijenila život.

''Duži niz godina nosim se s velikim stresom, kroz svoj privatni posao proizvodnje i kroz život jedne majke koja već dugo puno toga nosi na svojim leđima. I ovo ljeto, dok je većina uživala u odmoru, ja sam radila dan i noć. Tijelo je počelo slati signale: velika iscrpljenost, oticanje nogu, nesnosni bolovi u kralježnici koji su me pratili više od godinu dana. A onda, jednoga dana, pojavila se i velika kvrga na vratu. Nakon niza pretraga stigla je potvrda - rak'', rekla nam je.

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja. Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

Samohrana je majka kćeri Une.

