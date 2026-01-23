Tko je glumica koja je na ovogodišnjim Oscar nominacijama s trona skinula Meryl Streep?

Emma Stone ispisala je povijest Oscara, zahvaljujući filmu ''Bugonia'' prestigla je Meryl Streep i postala najmlađa žena sa sedam nominacija.

Emma Stone ponovno je ušla u povijest Hollywooda, i to zahvaljujući filmu ''Bugonia'', jednom od najzapaženijih naslova ove filmske godine.

Slavna glumica u četvrtak je osigurala dvije nove nominacije za Oscara, za ulogu producentice i glavne glumice, čime je službeno prestigla Meryl Streep.

Emma Stone Foto: Profimedia

Meryl Streep Foto: Profimedia

U dobi od 37 godina, Stone je postala najmlađa žena u povijesti s ukupno sedam nominacija za Oscara, nadmašivši Meryl Streep koja je svoju sedmu nominaciju osvojila s 38 godina za film Ironweed 1988. godine. Prema The Hollywood Reporteru, Stone je ujedno i druga najmlađa osoba s tolikim brojem nominacija, odmah iza legendarnog Walta Disneyja.

Film ''Bugonia'' - 5 Foto: Profimedia

O čemu govori ''Bugonia''?

''Bugonia'' je crna komedija u režiji Yorgosa Lanthimosa, redatelja poznatog po nekonvencionalnim i provokativnim filmovima poput ''The Favourite'', ''Poor Things'' i ''The Lobster''. Film istražuje teme moći, izolacije i društvenih podjela kroz niz ekstremnih i emocionalno zahtjevnih likova.

Emma Stone u filmu tumači Michelle Fuller, nemilosrdnu direktoricu velike farmaceutske kompanije, lik koji balansira između hladne korporativne moći i potpune osobne izolacije. Za ovu ulogu Stone je pred kamerama obrijala glavu, čime se pridružila glumicama poput Sigourney Weaver, Demi Moore i Natalie Portman koje su se ranije odlučile na sličan drastičan potez zbog uloge.

Film ''Bugonia'' - 6 Foto: Profimedia

Film ''Bugonia'' - 1 Foto: Profimedia

U intervjuu za LA Times, Stone je otkrila kako film ne traži samo snažan emocionalni angažman, već i fizičku transformaciju:

''Svi likovi u filmu izuzetno su izolirani, svaki na svoj način, a ta izolacija često rađa ekstremne stavove.''

Film ''Bugonia'' - 4 Foto: Profimedia

Osim Emme Stone, ''Bugonia'' je zapažena i u drugim važnim kategorijama. Will Tracy nominiran je za najbolji adaptirani scenarij, dok je Jerskin Fendrix zaradio nominaciju za najbolju originalnu glazbu, čime je film dodatno učvrstio status ozbiljnog kandidata na ovogodišnjim Oscarima.

Stone, koja je Oscara za najbolju glumicu već osvajala za ''La La Land'' (2017.) i ''Poor Things'' (2024.), ove se godine suočava s jakom konkurencijom, uključujući Jessie Buckley (Hamnet), Renate Reinsve, Rose Byrne i Kate Hudson. Dobitnici će biti proglašeni na 98. dodjeli Oscara 15. ožujka.

Film ''Bugonia'' - 3 Foto: Profimedia

Iako ju je Stone prestigla po brzini osvajanja nominacija, Meryl Streep i dalje drži apsolutni rekord s ukupno 21 nominacijom i tri osvojena Oscara, čime ostaje najnominiranija glumica u povijesti Akademije.

Ipak, s ''Bugonijom'' Emma Stone potvrđuje da ne samo da pripada samom vrhu Hollywooda, već i da gradi vlastito, jedinstveno poglavlje filmske povijesti – ono koje se već sada piše zlatnim slovima.

Film ''Bugonia'' - 2 Foto: Profimedia

Ostale nominirane za Oscara pogledajte OVDJE.

Jedan film na ovogodišnjim nominacijama oborio je rekord, o kojem je filmu riječ čitajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Trumpu je Melania za oko zapela dok je bio na spoju s drugom, nije mu odmah dala svoj broj

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''