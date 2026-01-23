Trumpu je Melania za oko zapela dok je bio na spoju s drugom, nije mu odmah dala svoj broj

Već 21 godinu Donald i Melania Trump stoje jedno uz drugo, kroz luksuz, kontroverze i povijesne političke preokrete.

Prošlo je točno 21 godinu otkako su ekscentrični milijarder Donald Trump i njegova Melania Knauss izgovorili sudbonosno ''da'' u raskošnoj crkvi u Palm Beachu, a svijet od tada ne prestaje pratiti njihov odnos — privatno, javno i politički.

Njihova je ljubavna priča počela pomalo filmski 1998. godine, na jednoj glamuroznoj zabavi tijekom Tjedna mode u New Yorku, gdje je Trump, iako sa drugom pratnjom, ugledao Melaniju i bio očaran. Melania, tada uspješna slovenska manekenka koja je gradila karijeru u SAD-u, nije mu odmah dala broj, ali je zatražila njegov.

''Želio je moj broj, no on je tada bio na spoju s drugom ženom, ma naravno da mu ga nisam željela dati. Ne dajem ti svoj broj, rekla sam mu, daj ti meni svoj pa ću ja tebe nazvati. Željela sam vidjeti koji će mi broj dati, poslovni, privatni, koji će to biti. Znala sam da će mu to otkriti namjere, jer nisam namjeravala poslovno ga kontaktirati'', ispričala je Harper's Bazaaru.

No, Trump je tada učinio ono što bi svatko očekivao od njega, nabacio joj je gotovo sve brojeve koje ima, želeći je impresionirati - broj ureda, resorta u Mar-a-Lagu, stana u New Yorku, mobitela.

Trump je odveo Melaniu na večeru na prvom spoju, a potom u razvikani klub Moomba koji nije primao nikoga tko nije slavan ili s nekim slavnim. Mjesec dana nakon njihovog upoznavanja u Kit Katu, Trump je odveo Melaniu svojim privatnim zrakoplovom na vikendu u Palm Beachu. Odsjeli su, naravno, u Mar-a-Lagu, veličanstvenom Trumpovom posjedu.

''Ona je imala neke poslove, radila je reklame za kompaniju sa satovima, pojavila se u spotu za Panasonic TV te je radila kao model za donje rublje, no honorari su joj bili mizerni. Tada se pojavio princ na bijelom konju, upoznala je Donalda u najbolje moguće vrijeme. Taman joj je počelo ponestajati novca te je spremala svoje kofere za povratak u Europu'', ispričao je Melanijin prijatelj za New York Post.

Dvije i pol godine poslije, Trump je Melaniu pitao bi li mu se doselila u Trump toranj, a ona je prema brojnim izvorima vrlo brzo navikla na život na visokoj nozi.

Donald Trump, poznat po uspjesima u nekretninama i medijskoj pojavnosti (bio je i zvijezda reality serijala The Apprentice), nije mogao skriti interes, a njihov odnos ubrzo je prerastao u vezu koja će trajati godinama.

Trump je Melaniu zaprosio s 12-karatnim dijamantnim prstenom vrijednim zapanjujućih 2 milijuna dolara u travnju 2004., a ona je rekla "da" čim ga je izvukao, iako je medijima priznala da joj je prosidba bila iznenađenje.

Vjenčali su se 22. siječnja 2005. godine, raskošna ceremonija održana je u crkvi Bethesda-by-the-Sea u Palm Beachu, a slavlje se nastavilo u Trumpovoj privatnoj rezidenciji Mar-a-Lago.

Među uzvanicima našli su se i neki neočekivani gosti iz političkog i javnog života, uključujući Bill i Hillary Clinton.

Posebno je zapamćena i njezina vjenčanica Christian Diora, dizajnirana posebno za nju, težila je čak oko 27 kilograma, imala dugačak veo i bila ukrašena stotinama kristala Swarovski. Fotografije s vjenčanja pogledajte OVDJE.

Godinu dana nakon vjenčanja, 2006., Donald i Melania dobili su sina Barrona Williama Trumpa.

Uoči predsjedničkih izbora 2016. godine, Donald Trump je rekao okupljenima da je njegova supruga spremna za njegovu pobjedu.

''Ona je nevjerojatna majka, jako voli svog sina Barrona'', rekao je pristašama u Wisconsinu u travnju 2016.

''I moram reći da će biti nevjerojatna prva dama.''

Melania se ubrzo nakon braka posvetila obitelji, ali i karijeri, lansirala je vlastitu liniju nakita, ostala aktivna u modnom svijetu te nizala javne i privatne uloge.

Njihova veza nije bila bez turbulencija: kroz godine javni su mediji širili razne tračeve i optužbe, od navodnih afera do teorija zavjere o Melaniji i njenoj ulozi u braku. Iako neke od tih priča nisu potvrđene, potaknule su silne diskusije o dinamici njihovog odnosa i načinu na koji se nosi sa slavom i pritiskom javnosti.

Melania se s godinama transformirala iz manekenke u prvu damu Sjedinjenih Država, ali i ženu koja je ostala zadržati svoj identitet i stav. Njena uloga tijekom Donaldove političke karijere često je bila prikrivena, ali utjecajna, ponekad podržavajući, ponekad distancirana od politike, ali uvijek prisutna.

Prema riječima onih koji su je dobro poznavali, Melania je tiha, ali snažna figura koja zna balansirati njegov temperament, te je često opisana kao osoba koja zna slušati, učiti i biti podrška, ali i vlastita osoba s jasnim stavovima.

Bilo da govorimo o modnoj ikoni, političkoj partnerici, ili supruzi i majci, Melania Trump ostaje kompleksna figura i junakinja jedne od najneobičnijih ljubavnih priča 21. stoljeća.

