Tko su bolje polovice hrvatskih vaterpolista? Neke od njih itekako mogu se pohvaliti zavidnim diplomama

I dok se o uspjesima hrvatskih vaterpolista puno piše, njihove ljubavne priče i obiteljski životi često ostaju u sjeni, a upravo su njihove bolje polovice njihova najveća snaga.
Hrvatski vaterpolisti završili su Europsko prvenstvo u Beogradu na šestom mjestu nakon što su u reprizi prošlog finala poraženi od snažne Španjolske. I dok se njihovi sportski uspjesi pomno prate, manje se zna o ženama koje im godinama stoje kao najveća podrška – u pobjedama, ali i u porazima.
Jedan od njih je Loren Fatović, koji svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Ipak, na društvenim mrežama povremeno dijeli zajedničke trenutke sa svojom djevojkom Ivanom.
Loren Fatović i djevojka Ivana Foto: Instagram
Loren Fatović - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Loren Fatović i Ivana Marević Foto: Instagram
Sudeći prema njihovim objavama, par je u vezi već više od osam godina, a njihova dugogodišnja stabilnost rijetkost je na domaćoj sportskoj sceni.
Luka Lončar već godinama uživa u obiteljskom životu. U sretnom je braku sa suprugom Majom, s kojom ima dvije kćeri – Emu i Paolu. Maja je rodom iz Krapinskih Toplica, a za portal Zagorje.com još je 2016. godine otkrila kako je započela njihova ljubavna priča.
Luka Lončar - 3 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
Luka Lončar - 2 Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
''Luka i ja smo se upoznali na ljetovanju u Makarskoj 2006. godine. On je bio s prijateljima, ja s prijateljicom. Rodila se ljubav i dvije godine kasnije smo se vjenčali. Kada smo se upoznali, igrao je u svom matičnom klubu, zagrebačkoj ‘Mladosti’. Luka je iz Zagreba, ali njegov djed je iz Vinagore, tako da i Luka ima zagorsko porijeklo'', ispričala je tada Maja.
Vratar reprezentacije Marko Bijač već je niz godina u sretnoj vezi s Dubrovkinjom Zrinkom Kordić. Njihova je ljubav neko vrijeme bila na kušnji zbog veze na daljinu, dok je Zrinka studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Unatoč razdvojenosti, jedno drugome bili su bezuvjetna podrška.
Marko Bijač - 2 Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
Marko Bijač Foto: Vladimir Dugandzic/Cropix
''Zrinkina podrška jako mi je važna. Maksimalno mi se prilagodila i mislim da dosta dobro podnosi moje često odsustvo od kuće'', priznao je Marko u jednom intervjuu.
Zvonimir Butić ljubi lijepu Anu Eremut, a na društvenim mrežama imaju puno zajedničkih fotografija. Ani u opisu na Instagramu piše kako je bivša plivačica te kineziologinja.
Ante Vukičević od 2019. godine u braku je s lijepom Ivanom, koja je po struci stomatologinja te se bavi estetskom medicinom.
Zajedno imaju dvoje djece, sina Marka i kćer Ritu.
Izbornik reprezentacije Ivica Tucak već je dugi niz godina u braku sa suprugom Marijanom Tucak, no njihov je život obilježen i jednom od najtežih tragedija koje roditelji mogu doživjeti. Njihova kći Tena preminula je u dobi od tri i pol godine nakon nesreće u Šibeniku, kada je na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i nekoliko dana kasnije izgubila život.
Ivica Tucak sa suprugom Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ivica i Marijana Tucak Foto: Marko Todorov/Cropix
''To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Samo oni koji su takvo što proživjeli znaju o čemu pričam'', rekao je Tucak 2017. godine za Jutarnji list.
Ivica i Marijana Tucak Foto: Damjan Tadic/Cropix
Ivica i Marijana Tucak Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix
Iza svakog sportskog rezultata stoje ljudi, emocije i priče koje se ne vide s tribina. Upravo su ove žene – partnerice, supruge i majke – tiha snaga hrvatskih vaterpolista, bez obzira na ishod utakmica.
