Tko su bolje polovice hrvatskih vaterpolista? Neke od njih itekako mogu se pohvaliti zavidnim diplomama

I dok se o uspjesima hrvatskih vaterpolista puno piše, njihove ljubavne priče i obiteljski životi često ostaju u sjeni, a upravo su njihove bolje polovice njihova najveća snaga.

Hrvatski vaterpolisti završili su Europsko prvenstvo u Beogradu na šestom mjestu nakon što su u reprizi prošlog finala poraženi od snažne Španjolske. I dok se njihovi sportski uspjesi pomno prate, manje se zna o ženama koje im godinama stoje kao najveća podrška – u pobjedama, ali i u porazima.

Jedan od njih je Loren Fatović, koji svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Ipak, na društvenim mrežama povremeno dijeli zajedničke trenutke sa svojom djevojkom Ivanom.

Sudeći prema njihovim objavama, par je u vezi već više od osam godina, a njihova dugogodišnja stabilnost rijetkost je na domaćoj sportskoj sceni.

Luka Lončar već godinama uživa u obiteljskom životu. U sretnom je braku sa suprugom Majom, s kojom ima dvije kćeri – Emu i Paolu. Maja je rodom iz Krapinskih Toplica, a za portal Zagorje.com još je 2016. godine otkrila kako je započela njihova ljubavna priča.

''Luka i ja smo se upoznali na ljetovanju u Makarskoj 2006. godine. On je bio s prijateljima, ja s prijateljicom. Rodila se ljubav i dvije godine kasnije smo se vjenčali. Kada smo se upoznali, igrao je u svom matičnom klubu, zagrebačkoj ‘Mladosti’. Luka je iz Zagreba, ali njegov djed je iz Vinagore, tako da i Luka ima zagorsko porijeklo'', ispričala je tada Maja.

Vratar reprezentacije Marko Bijač već je niz godina u sretnoj vezi s Dubrovkinjom Zrinkom Kordić. Njihova je ljubav neko vrijeme bila na kušnji zbog veze na daljinu, dok je Zrinka studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Unatoč razdvojenosti, jedno drugome bili su bezuvjetna podrška.

''Zrinkina podrška jako mi je važna. Maksimalno mi se prilagodila i mislim da dosta dobro podnosi moje često odsustvo od kuće'', priznao je Marko u jednom intervjuu.

Zvonimir Butić ljubi lijepu Anu Eremut, a na društvenim mrežama imaju puno zajedničkih fotografija. Ani u opisu na Instagramu piše kako je bivša plivačica te kineziologinja.

Ante Vukičević od 2019. godine u braku je s lijepom Ivanom, koja je po struci stomatologinja te se bavi estetskom medicinom.

Zajedno imaju dvoje djece, sina Marka i kćer Ritu.

Izbornik reprezentacije Ivica Tucak već je dugi niz godina u braku sa suprugom Marijanom Tucak, no njihov je život obilježen i jednom od najtežih tragedija koje roditelji mogu doživjeti. Njihova kći Tena preminula je u dobi od tri i pol godine nakon nesreće u Šibeniku, kada je na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i nekoliko dana kasnije izgubila život.

''To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Samo oni koji su takvo što proživjeli znaju o čemu pričam'', rekao je Tucak 2017. godine za Jutarnji list.

Iza svakog sportskog rezultata stoje ljudi, emocije i priče koje se ne vide s tribina. Upravo su ove žene – partnerice, supruge i majke – tiha snaga hrvatskih vaterpolista, bez obzira na ishod utakmica.

