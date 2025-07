Ivica Tucak i njegova supruga prošli su kroz tragediju o kojoj je pričao samo jednom

Ivica Tucak snimljen je u rijetkom izlasku sa suprugom Marijanom.

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak i njegova supruga Marijana ovog su vikenda viđeni na premijeri dokumentarnog filma o hrvatskom vaterpolu, koja se održala na šibenskoj tvrđavi Barone.

Par je plijenio pažnju iako se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti. Ivica je stigao u opuštenom, sportskom izdanju, dok je Marijana zablistala u elegantnom prljavobijelom ljetnom kompletu koji je naglasio njezinu jednostavnu profinjenost. Spremno su pozirali okupljenim fotografima i izazvali simpatije prisutnih.

Ivica Tucak sa suprugom Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Rijetki zajednički prizori: Kaja i Vrsaljko pohvalili se fotkama s vjenčanja nogometne zvijezde

Iako o njihovu privatnom životu javnost zna vrlo malo, jasno je da je Marijana Ivici najveća podrška.

Ivica i Marijana Tucak Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Inače, Tucak je trenersku karijeru započeo još u ljeto 2005. godine, nakon što ga je zadesila strašna obiteljska tragedija.

Ivica i Marijana Tucak Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Poznato je da je Ivica sa suprugom Marijanom imao kćer Tenu, koja je 2005. godine u dobi od tri i pol godine preminula nakon što je na terasi jednog šibenskog kafića na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i preminula je nekoliko dana kasnije.

Ivica i Marijana Tucak Foto: Marko Todorov/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Knoll okrenula leđa kameri, pa pokrenula lavinu komentara zbog onog što je nosila

Galerija 15 15 15 15 15

O najgoroj noćnoj mori svakog roditelja Tucak je progovorio jednom prilikom.

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživjeli znaju o čemu pričam", kazao je 2017. godine za Jutarnji list.

Ivica Tucak - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Ivica Tucak Foto: Ante Cizmic / CROPIX

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Knoll okrenula leđa kameri, pa pokrenula lavinu komentara zbog onog što je nosila

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Od zatvorenika do viralnog fenomena: Ono što je uslijedilo nitko nije mogao predvidjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Milica Pavlović pokazala je svoju rodnu kuću, koju je renovirala, ovo je rezultat!