Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''

Marko Braić zamijenio je Istru španjolskim ulicama i pronašao grad u kojem se osjeća kao kod kuće.

Hrvatski glumac Marko Braić otkrio je veliku promjenu u svom životu.

Naime, glumac je nedavno promijenio adresu i preselio se u Barcelonu, a tamo živi sa svojom djevojkom.

Marko Braić - 3 Foto: Instagram

''Živimo u samom srcu Barcelone i imam osjećaj da je moj temperament napokon našao savršeno okruženje. Veseli me i najobičnija šetnja ulicom, a opet sam za svega dva sata u Istri'', ispričao je Braić u razgovoru za Gloriju.

Kako kaže, preseljenje je bilo potaknuto emocijama – ljubav ga je odvela iz Istre u Španjolsku.

U kolovozu prošle godine oprostio se od rodnog Peroja, mjesta u kojem je odrastao i proveo djetinjstvo, te započeo novo poglavlje života u Barceloni. Danas ondje živi sa svojom djevojkom, umjetnicom koja se bavi slikarstvom, čije je ime zasad odlučio zadržati za sebe.

Marko Braić - 2 Foto: Marko Braić/Instagram

Premda su Peroj i Barcelona u mnogočemu različiti, glumac ističe da se i u novoj sredini osjeća ispunjeno i sretno.

Zahvaljujući ugodnoj klimi, često uživa na suncu, a posebno ga raduju šetnje povijesnim, gotičkim četvrtima grada. No ono što ga najviše osvaja jest energija ljudi – stanovnici Barcelone, kaže, djeluju stalno vedro i nasmijano.

"To mi je jako nedostajalo u Zagrebu kad sam ondje radio. Najviše uživam u sunčanim i toplim danima. Volim ići u spontane šetnje gotičkim dijelovima grada, a osmijesi ljudi i njihovo uživanje u životu nešto su što me usrećuje samo kad ih promatram. Ono kad vidite stariji par kako se u jedan sat nakon ponoći šeće gradom držeći se za ruke", dodao je Marko.

Podsjetimo, hrvatska publika Marka Braića prepoznaje po njegovim ulogama u popularnim domaćim serijama poput ''Na granici'', ''Dar Mar'' i ''San snova'', ali i po nastupu u američkom trileru ''Vikend u Hrvatskoj'', u kojem je glumio uz holivudsku glumicu Leighton Meester. Također se istaknuo u višestruko nagrađivanom filmu ''Lijepa večer, lijep dan'' redateljice Ivone Juke.

Prošle godine natjecao se i u showu ''Survivor'', u kojem je osvojio drugo mjesto.

Marko Braić Foto: Nova TV

Marko Braić Foto: Nova TV

Marko Braić - 3 Foto: Nova TV

