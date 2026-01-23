Znate li tko je ovo? Novi imidž zvijezde U dobru i zlu potpuno ga je promijenio

Zvijezda hit-serije ''U dobru i zlu'' ponovno je u fokusu javnosti, a razlog je njegov novi, neočekivani imidž.
Ammar Mešić, jedan od najpopularnijih glumaca domaće TV scene i zvijezda hit-serije ''U dobru i zlu'', iznenadio je fanove novim imidžom.
Glumac se na društvenim mrežama javio iz daleke Argentine, a pažnju pratitelja nije privukla samo egzotična lokacija, već i njegova – nova, znatno duža brada te frizura.
Ammar Mešić - 3 Foto: Instagram
Mešić se trenutno nalazi u Buenos Airesu, odakle je podijelio nekoliko Instagram storyja. U opuštenom izdanju, s ruksakom na leđima i sunčanim naočalama, Ammar izgleda potpuno drugačije nego što ga publika navikla gledati na malim ekranima.
Ammar Mešić - 5 Foto: Instagram
Ammar Mešić - 6 Foto: Instagram
Duga brada potpuno ga je promijenila, a kako mu stoji recite nam u anketi.
Ammar Mešić Foto: Instagram
Ammar Mešić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Podsjetimo, Ammara u ''U dobru i zlu'' gledamo kao Miru, a nove epizode uskoro dolaze na Novu TV.
Filip Juričić i Ammar Mešić - 2 Foto: Instagram
