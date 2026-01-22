Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!

Maja Šuput na društvenim je mrežama objavila niz fotografija s Balija, gdje je početak siječnja provela s partnerom Šimom Elezom i sinom Bloomom.

Maja Šuput početak siječnja odlučila je provesti daleko od svakodnevice i obaveza – na čarobnom Baliju.

Ipak, nakon dugo dana uživanja vratila se u Hrvatsku, a popularna pjevačica na društvenim je mrežama sada podijelila niz fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu egzotičnog odmora.

Društvo su joj na Baliju pravili partner Šime Elez i sin Bloom te njezine prijateljice.

Na objavljenim fotografijama Maja blista u raznim ljetnim izdanjima, od kupaćih kostima do elegantnih haljina, dok su prizori s plaže, tropskog zelenila i luksuznih lokacija oduševili njezine pratitelje. Posebnu pažnju privukli su obiteljski trenuci – razigrani Bloom uživa u pijesku i moru, a Maja ne skriva koliko joj zajedničko vrijeme s obitelji znači.

Romantičnih kadrova nije nedostajalo ni kada je riječ o Maji i Šimi, koji su pozirali zagrljeni, opušteni i vidno zaljubljeni. Fanovi su u komentarima nizali komplimente, ističući kako Maja izgleda sretnije i zadovoljnije nego ikad.

Osim uživanja na plaži, obitelj je istraživala i balijsku kulturu – od hramova i tradicionalnih rituala do susreta s prirodom i životinjama.

''Putovanje za pamćenje'', poručila je Maja uz objavu, a prema fotografijama jasno je da će im Bali ostati u posebnom sjećanju.

Sve je posebno oduševio i video Blooma koji je bio i na jednom tečaju, više pogledajte OVDJE.

Šime je pak sve iznenadio vratolomijama na plaži, a video pogledajte OVDJE.

