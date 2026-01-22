Tko je samozatajna plavuša i novopečena supruga mladog Vatrenog?

Hrvatski nogometaš Petar Sučić nedavno je izgovorio sudbonosno ''da'', a mnoge zanima tko je žena koja mu je osvojila srce.
Naš nogometni reprezentativac Petar Sučić, 22-godišnja zvijezda Intera i hrvatske reprezentacije, uplovio je u bračne vode.
Njegova novopečena supruga je Matea Rak – studentica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
Petar Sučić Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Matea je inače iz Šibenika, a o njoj se ne zna puno, osim da je u medicini. Svoje profile na društvenim mrežama je zaključala.
Petar Sučić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Njihovo vjenčanje bilo je prava romantična scena: mladenci su izgovorili sudbonosno ''da'' na bajkovitoj lokaciji kraj jezera Como, okruženi prirodom i intimnom atmosferom koja je cijeli trenutak učinila još posebnijim.
Matea je na društvenim mrežama podijelila mnoštvo lijepih fotografija s njihovog velikog dana, a ona je uz jednu od njih napisala stihove:
''Ja uzimam srce za vodiča
Ne pitaj, znam,
Da smo srodna bića
Mr&Mrs Sučić''.
Petar je bio u klasičnom tamnom odijelu i kravati, dok je Matea zablistala u vjenčanici domaćeg dizajna iz najnovije kolekcije Igora Đuge.
Petar Sučić - 3 Foto: Profimedia
Naš nogometaš ranije je progovorio o svom djetinjstvu na farmi, više o tome pisali smo OVDJE.
