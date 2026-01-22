Tko je samozatajna plavuša i novopečena supruga mladog Vatrenog?

Hrvatski nogometaš Petar Sučić nedavno je izgovorio sudbonosno ''da'', a mnoge zanima tko je žena koja mu je osvojila srce.

Naš nogometni reprezentativac Petar Sučić, 22-godišnja zvijezda Intera i hrvatske reprezentacije, uplovio je u bračne vode.

Njegova novopečena supruga je Matea Rak – studentica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Petar Sučić Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Matea je inače iz Šibenika, a o njoj se ne zna puno, osim da je u medicini. Svoje profile na društvenim mrežama je zaključala.

Petar Sučić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši

Njihovo vjenčanje bilo je prava romantična scena: mladenci su izgovorili sudbonosno ''da'' na bajkovitoj lokaciji kraj jezera Como, okruženi prirodom i intimnom atmosferom koja je cijeli trenutak učinila još posebnijim.

Matea je na društvenim mrežama podijelila mnoštvo lijepih fotografija s njihovog velikog dana, a ona je uz jednu od njih napisala stihove:

''Ja uzimam srce za vodiča

Ne pitaj, znam,

Da smo srodna bića

Mr&Mrs Sučić''.

Petar je bio u klasičnom tamnom odijelu i kravati, dok je Matea zablistala u vjenčanici domaćeg dizajna iz najnovije kolekcije Igora Đuge.

Petar Sučić - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene su nominacije za Oscara, evo tko se sve ove godine bori za prestižni kipić!

Naš nogometaš ranije je progovorio o svom djetinjstvu na farmi, više o tome pisali smo OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Odmor kakav zaslužuje: Naša zlatna olimpijka pokazala kako se opušta sa suprugom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naš influencer ima novi imidž! Odvažio se na promjenu koju je dugo priželjkivao