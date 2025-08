Vježbali smo s poznatim Hrvatima: Što im to pomaže u održavanju forme?

Foto: In Magazin

Marko Braić Foto: In Magazin

Tjelovježba ne donosi samo snagu tijela, već i miran um. Dobro to znaju i neka naša poznata lica, koja su nam pokazala prednosti životnog balansa. Možda i vas motiviraju na promjenu!

Dulja od svake ljubavne veze, šali se glumica Kristina Krepela, njezina je veza s reformer pilatesom. Dugih 19 godina ova tjelovježba blagotvorno djeluje na njezino tijelo, ali i duh.

"Dao mi je fokusiranost, nevjerojatnu količinu izdržljivosti, snagu zahvaljujući kojoj mogu izdržati 15 sati snimanja, nemam bolove u leđima, osjećam se energizirano, osjećam se dobro", rekla je Kristina.

Tjelovježba joj je postala poput osobne higijene – vježba četiri puta tjedno.

Kristina Krepela - 7 Foto: In Magazin

Reformer naziva čudesnom spravom koja traži maksimalnu koncentraciju na ono što radite u trenutku.

"Tu je taj benefit gdje vi sebe stavljate u sadašnji trenutak i uvijek izlazim olakšana, bez brige."

Reformer nazivaju i pametnom tjelovježbom jer se može prilagoditi svima. Upravo zbog svojih brojnih mogućnosti – čak 500 različitih vježbi – postao je izuzetno popularan. Davno je osvojio i Hollywood, a žene ga traže jer djeluje na one dijelove tijela s kojima se najčešće bore.

Kristina Krepela - 6 Foto: In Magazin

"Ja se nisam puno mijenjala što se tiče tijela – gubila sam, dobivala kilažu – bilo je isto. Ono s čime sam danas zadovoljna je da mi je ovo vježbanje dalo kvalitetnu mišićnu masu."

Za Kristinino zadovoljstvo pred ogledalom zaslužna je i uravnotežena prehrana, ali i male, a značajne stvari koje su joj donijele četrdesete.

Svojim tijelom i načinom na koji se osjeća zadovoljan je i mladi glumac Marko Braić. Njegova velika strast je crossfit – sport koji savršeno odgovara njegovom karakteru.

"Mislim da sam neki čudni introvert koji se pravi i brani ekstrovertnošću. Volim doživjeti što više toga, imati različita iskustva", rekao je Marko.

"Danas mi je na programu... radit ću petice s 80 kilograma."

Marko Braić Foto: In Magazin

Kao i u svemu, i u ovom intenzivnom sportu Marko voli imati mjeru. Osim što mu koristi fizički, crossfit mu je i mentalna čistoća – prava katarza.

"Kad spoznaš prirodnu snagu koja je u nama, ali smo je zatamnili – odlučili sjesti na kauč, gledati TV i jesti čips."

To ne znači da i ovaj glumac nema svojih malih slabosti.

"Kažu da su bikovi gurmani, poslušat ćemo horoskop u tom kontekstu."

Život je svakodnevni rad na sebi, a Marko će, uz crossfit, kako u šali kaže, možda barem postati filmski superjunak. Jer sport i gluma, iako različiti svjetovi, međusobno se nadopunjuju.

Tridesete su Jeleni Orešković, kao i većini žena, donijele prve promjene na licu. Tada je odlučila djelovati i počela se baviti vježbama za lice. Tijekom života u Parizu završila je jednu od najboljih škola za rehabilitacijski pilates i vježbe lica, a s vremenom je razvila i vlastitu metodu.

"Dala sam priliku toj jednoj metodi koju sam mogla raditi od doma jer sam stalno bila doma s djetetom – šetnje i kuća", rekla je Jelena.

Kristina Krepela - 5 Foto: In Magazin

"Baš je onako ispalo da sam tu svoju ljubav prema jednoj lijepoj, prirodnoj metodi pretvorila u svoj posao", dodala je.

Zanimljivo je da Jelena vježbe lica ne promovira kao anti-age rješenje, jer starenje smatra prirodnim procesom koji ne treba izbjegavati. Smatra ih jednostavno jednim od alata za dobro osjećanje u vlastitom tijelu.

"Zaista jedna lijepa, jednostavna, prilično – kad se nauči – metoda koja je potpuno bezopasna i koju možete nositi sa sobom svugdje."

"Bitno je da naciljate pred ogledalom tamo gdje vam se stvaraju nabori kod mrštenja, znači tu – i samo utisnuti i duboko disati. Možemo brojati do pet ili deset. Ako primijetite da vam se malo zacrveni – to je u redu, to je cirkulacija."

Jelena ističe kako su ove vježbe najbolja prevencija, ali mogu pomoći u svakoj životnoj dobi. Potrebna je samo ustrajnost – a rezultati neće izostati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.