Naš zgodni glumac napustio je Survivor tik do finala: ''Najteže mi je bilo prešutjeti neke stvari!''

Naš glumac Marko Braić u velikom intervju otkrio nam je svoje dojmove nakon što je napustio Survivor.

Naš glumac Marko Braić napustio je Survivor tik do finala. U dvoboju koji je držao sve u napetosti do posljednjeg trenutka, prednost je na kraju ostvario Luciano Plazibat.

Marko Braić, Luciano Plazibat Foto: Nova TV

S Markom smo pričali nakon što je završila njegova avantura u našem showu. Priznao nam je kako se osjećao nakon poraza, što mu je najviše smetalo u Survivora, a otkrio nam je i možemo li ga uskoro ponovno gledati na malim ekranima.

''Osjećam se u isto vrijeme tužno i ponosno'', rekao je na početku našeg razgovora.

A što mu je bilo najteže, a što najlakše u Survivoru?

''Najteže mi je palo prešutjeti neke stvari, kao i prihvatiti poraze neke, a najlakše osvojiti hranu'', govori nam.

Marko Braić Foto: Nova TV

Na pitanje je li bilo trenutaka kada je pomislio da mu je dosta i da ćete odustati odmah nam je dao kratak i jasan odgovor:

''Nikad!''

Pričao nam je i o svojim prijateljstvima u Survivoru.

''Najviše sam se sprijateljio definitivno s Nikom i Vukašinom, a isto tako tu su i Niki, Matea, Lara, Uroš, a Nou sam znao od ranije'', otkrio nam je.

Marko Braić Foto: Nova TV

A kako ga je sudjelovanje u Survivoru promijenilo?

''Promijenilo me u tom pogledu da znam koje stvari su važne, a koje manje važne u životu te oko čega se treba nervirati, a koje su to dodatne stvari koje samo život uljepšavaju'', rekao nam je.

Svi kandidati u Survivoru susreću se s velikim izazovima - higijena, hrana, razne bube. Braić nam je otkrio i što je njemu najteže palo:

''Pa ta glad stvarno u jednom trenutku postane nepodnošljiva, ali i to prihvatiš. Prošvercao sam bio čepiće za uši, tako da sam super spavao i to mi je definitivno olakšalo boravak tamo. Naspavan čovjek je puno sretniji!''

Marko Braić - Survivor Foto: Nova TV

Anegdota koje su mu se urezale u pamćenje, kaže, ima jako puno.

''Nemamo mjesta na papiru za to! To vrebanje hrane po svim ćoškovima je svakako nešto što pamtiš'', prokomentirao je.

Ne skriva niti što ga je najviše ljutilo u Survivoru.

''Najviše me ljutilo preuveličavanje nekih situacija, okretanje mojih riječi i pravljenje problema tamo gdje ih nema'', rekao je Braić.

Gledatelji ispred malih ekrana svjedočili su i prizorima Larine ozljede, a Marka je to posebno pogodilo te je čak i zaplakao pred kamerama.

''Čovjek je tamo nabijena emocijama i kada se dogodi nešto loše ili ružno pogotovo ljudima do kojih ti je stalo to te pogodi i reagiraš na način za koji nisi ni sam svjestan da možeš tako reagirati'', ispričao nam je.

Survivor, Marko Braić i Lara Zavorović - 3 Foto: Nova TV

Survivor, Marko Braić i Lara Zavorović - 4 Foto: Nova TV

O našem glumcu i njegovom financijskom stanju nedavno su se raspisali brojni mediji, a kako on to komentira?

''To je jeftini click bait. Ja sam super i onda kada je najteže, a to je bilo skretanje pažnje na situaciju s kojom se nose glumci, što freelanceri, što slobodni umjetnici jer to što smo mi na TV-u ne znači nužno da uvijek živimo bajne živote'', objasnio nam je.

Otkrio nam je i hoćemo li uskoro imati priliku vidjeti ga ponovno na malim ekranima - u nekom realityju ili u filmu/seriji.

Marko Braić - 6 Foto: Instagram

''U rijalitiju teško, mada na Survivor sam osjetljiv i možda bih mogao opet (smijeh). A za ostalo ćemo vidjeti – stay tuned!'', rekao nam je.

Za kraj nam je otkrio i koju poruku bi poslao svima onima koji se možda planiraju prijaviti na ovu veliku životnu avanturu:

''Ojačajte svoj duh i um prije nego svoje tijelo!''

Marko Braić - 3 Foto: Instagram

A što vi mislite u Markovom putu u Survivoru, pišite nam u komentarima ispod teksta!

