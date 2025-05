Znate li tko je ovo? Vjeru u ljubav nakon velike tragedije vratio joj je frajer kojeg svi dobro znamo!

Bo Derek i John Corbett zajedno su više od dva desetljeća, a vjenčali su se 2020. godine.

Nekadašnju seks-bombu Bo Derek nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a ovoga tjedna napravila je iznimku. Naime, sa suprugom Johnom Corbettom pojavila se na posebnom događanju.

Bo Derek, John Corbett Foto: Profimedia

Naime, par je rado stao pred fotografske objektive na premijeri serije ''And Just Like That'', spin-offa kultne serije ''Seks i grad''.

Bo Derek, John Corbett Foto: Profimedia

Corbett se u novoj sezoni ponovno pojavljuje kao Aidan, bivši dečko Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Upravo tu ulogu je imao i u originalnoj seriji te je njome osvojio srca gledatelja diljem svijeta.

Bo Derek, John Corbett Foto: Profimedia

Bo Derek Foto: Profimedia

Inače, Bo je 70-ih godina stekla nadimak seks-simbola nakon što se pojavila u filmu "Desetka" s Dudleyjem Mooreom u glavnoj ulozi te pokazala talent i ljepotu koji ni do danas nisu izblijedili.

Bo Derek - 3 Foto: Profimedia

Bo Derek - 1 Foto: Profimedia

John je život lijepe Bo ušao je sasvim slučajno i to nakon što je ona mislila kako se više neće zaljubiti nakon što je njezin suprug John Derek preminuo od posljedica zatajenja srca 1998. godine.

John Corbett, Bo Derek Foto: Profimedia

Ipak, novu je ljubav pronašla s Johnom 2002. godine i od tada su zajedno. Upoznao ih je njegov agent, nakon što mu je John rekao da nema koga povesti na zabavu povodom dodjele Oscara.

Bo Derek i John Corbett - 1 Foto: Profimedia

Bo Derek i John Corbett - 2 Foto: Profimedia

John je priznao kako se bojao prvog susreta s Bo, koja je za njega bila jedan od najvećih seks-simbola Hollywooda, ali nakon što su se upoznali među njima se odmah razvila obostrana privlačnost. Zajedno su više od dva desetljeća, a zakonski su se vjenčali tek 2020. godine.

John Corbett, Bo Derek Foto: Profimedia

John Corbett, Bo Derek Foto: Profimedia

Bo Derek - 16 Foto: Profimedia

