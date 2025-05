Shrvani Željko Pervan oprostio se od prijatelja iz Večernje škole: "Dragi moj Buraz, što ću sada..."

Željko Pervan emotivnom objavom na Facebooku se oprostio od dugogodišnjeg prijatelja i kolege iz "Večernje škole" Mladena Horvata.

Glumac Mladen Horvat, poznat po ulozi sarkastičnog Denisa u kultnom humorističnom showu "Večernja škola", preminuo je u dobi od 65 godina nakon moždanog udara. Vijest je za medije potvrdio Ahmed El Rahim, poznatiji kao Antimon, koji se nije mogao suspregnuti od suza.

Mladen Horvat Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mladen Horvat - 2 Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Mladen Horvat - 2 Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Mladen Horvat - 2 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Od prerano preminulog Horvata oprostili su se mnogi poznati Hrvati, a njegov odlazak najviše je pogodio Željka Pervana, njegova dugogodišnjeg prijatelja i suradnika u "Večernjoj školi". Nakon što je u srijedu odbio komentirati vijest, u četvrtak se dugačkom objavom na Facebooku oprostio od Horvata.

"Duša mog dragog brata napustila je tijelo, otišla je gdje ja još ne mogu. Prvi put od našeg djetinjstva ne možemo biti zajedno, iako znam da je još uvijek tu negdje, ne vidim ga, ne čujem ga. Prazan sam, nekako tup, nedorečen, ali znam da je to samo mir pred nečim što u meni raste. Znam da će brana neprihvaćanja konačne strašne istine puknuti, a onda se moram sakriti, nekud pobjeći od ljudi", napisao je Pervan. "Dragi moj Buraz, što ću sada, što ću sada bez tebe. Živim, a nema me, prijatelju moj dragi, ljubljeni moj, frende moj dragi. Možda jedini znam koliko si dobar, duhovit, smiren i pomiren bio pred nevoljama koje svakog mijenjaju, ali ne tebe. Godinama smo bili zajedno u poslu, životu, ali znam da te nisam upoznao cijelog. Postoji nešto što nisi dijelio, držao si to skriveno, samo za sebe, da ne budeš prolaz nevoljama s tebe na druge. Ta vrlina, veličina, zapravo se ne susreće često, ja kod drugih nisam našao takvu zaštitu drugih od sebe sama. Nisam znao za probleme tvoga tijela, a ti si znao i pomiren čekao. Nešto kao da te je otelo od mene, u potaji, brzo, dok sam bio u drugoj državi, saznao sam da ti nije dobro."

Željko Pervan i Mladen Horvat - 2 Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Mladen Horvat - 4 Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Večernja škola u Zagrebu - 7 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Večernja škola - 1 Foto: Arhiva Zvjezdica Petra foo/PR

Večernja škola u Osijeku - 1 Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Večernja škola u Osijeku - 7 Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Koliko ga je zabolio taj odlazak, pokazuje i kraj objave: "Nisam bio pored tebe, a možda si me trebao. I ta naša dogovaranja, danima, kava nikad popijena sada me peče, nije se dogodila niti će je biti. Sad je mogu popiti zamišljajući tebe pored kako pričamo, smijemo se, samo pogledom razumijemo jedan drugog. Dragi moj Mladene, vjeruj mi, ne umireš sam, umiru nekako i oni koji te vole. Buraz moj dragi, volim te i mislim na tebe, vidjet ćemo se opet, sigurno. To već i sam znaš, ono skriveno od ljudi ti se otkrilo, dragi moj, vidimo se, tvoj brat Željko."

