Na suđenju Diddyju prikazane su šokantne fotografije koje otkrivaju prave razmjere njegovih zločina

Racija kuće P. Diddyja u Miamiju iz ožujka 2024. pokazala je koliko duboko je osramoćeni mogul bio u kriminalu te koliko se daleko išlo kako bi se organizirale njegove zabave.

Suđenje danas osramoćenom reperu i glazbenom mogulu Seanu Combsu, poznatijem i kao P. Diddyju, već dva tjedna jedna je od glavnih tema u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tužitelji mu pokušavaju dokazati optužbe za trgovinu ljudi, kamatarenje, organiziranje prostitucije i stvaranje zločinačkog pothvata u kojem je zlostavljao, prijetio te prisiljavao žene i druge oko sebe da ispunjavaju njegove seksualne želje, štite njegov ugled i prikrivaju njegovo ponašanje.

P. Diddy Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

P. Diddy - 1 Foto: Profimedia

Tijekom radije sprovedene u ožujku 2024. godine, FBI i Domovinska sigurnost pronašli su mnogo materijala koji danas sudstvu koriste kao dokazni materijal, od oružja i narkotika do ulja za bebe, lubrikanta i neobičnih objekata.

Multiple packages of ‘Just For Men’ found in the raid of Diddy’s Miami mansion explain the grey hair people now see in his recent courtroom sketches https://t.co/xPiZ7eLi1j pic.twitter.com/wbomzb9NZs — Glock Topickz (@Glock_Topickz) May 21, 2025

Nah man they took away Diddy’s baby oil and his Just For Men hair dye 😭😭 pic.twitter.com/P7O1QJat5H — Hater Report (@HaterReport_) May 13, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Vesna Zmijanac zbog opakog poroka izgubila je prijatelje pa priznala: ''Nema ništa tužnije od takve žene!''

Dok je svoj iskaz davao agent Gerard Gannon, porota i javnost je dobila uvid u fotografije snimljene u njegovoj 40 milijuna dolara vrijednoj kući prilikom racije, koje su odale mnoge Combsove tajne. Jedna od njih pokazuje nekoliko kutija boja za kosu marke "Just for Men" u boji jet black, kojom je Combs prikrivao svoju sijedu kosu i bradu te time održavao privid mladolikosti. Njegova tajna je izašla na vidjelo prije nekoliko mjeseci, kada su ga prebacivali u drugi zatvor.

The jury heard from a special agent in charge of the search of Diddy’s Miami mansion when his homes were raided in 2024.



Among items seized:

* Two AR-15s

* Handgun

* Drugs in a Gucci pouch

* 18 pairs of 7-inch platform heels

* Baby oil (25 bottles in 1 closet)

* Astroglide pic.twitter.com/pIzSbDhwyv — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) May 21, 2025

guns, baby oil, drugs, and the Astro glide that has been submitted into evidence from the Diddy trial#DiddyTrial #Diddy pic.twitter.com/yhHPU7f2Rj — sagesurge (@sagesurge) May 21, 2025

more pics from the Diddy trial - Government Exhibit



A bottle of medication in the left nightstand had two clear plastic bags filled with a pink substance. One of the bags tested positive for ketamine, and the other had a mixture of MDMA and ketamine, according to Homeland… pic.twitter.com/7gnJktTDWB — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Intimni trenuci najbogatijeg para na svijetu privukli pozornost paparazza, još malo do svadbe godine!

Međutim, ove fotografije pokazuju šokatan detalj koliko daleko se odlazilo u pripreme za njegove "zabave" koje je on nazivao "freak offs". Njegovi nekadašnji asistenti na suđenju su priznali kako su često morali pronaći različite načine da nabave to što je zatražio te bi često za to morali koristiti vlastite kreditne kartice, a Combsova diskografska kuća Bad Boy Records bi im vratili novce.

@devotedly.yours Diddy’s Trial Day 6: Diddy’s former assistant, David James takes the stand ♬ original sound - Nuha

@devotedly.yours Diddy’s Trial Day 7: Diddy’s former assistant, David James, wraps up his testimony ♬ original sound - Nuha

Read Diddy's mirror:

"What do you want?"

"Love was here"

"You a legend" pic.twitter.com/VY5LANIetS — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

P. Diddy 2004. - 9 Foto: Profimedia

Owen Wilson Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 6 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 4 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 3 Foto: Profimedia

Oružje pronađeno u vili imalo je crvenu točku kako bi onome koji puca olakšao ciljanje na metu, a bočice ulja za bebe i lubrikanta Astroglidea koristio bi u seksualnim aktivnostima, bilo da je aktivno sudjelovao u tome ili je samo sjedio sa strane dok su drugi radili. Osim toga, bio je spreman i za eventualne probleme te je u svojoj zalihi imao lijek Vital Honey za erektilnu disfunkciju.

Oružje P. Diddyja - 1 Foto: Profimedia

Oružje P. Diddyja - 2 Foto: Profimedia

Diddy's night stand pics from DOF pic.twitter.com/tcALw9GM4a — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

Frank Black's medication pic from the Diddy trial - Government Exhibit pic.twitter.com/u9KFKMUSVB — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

$9,000 cash in Diddy's fanny pack - Government Exhibit pic.twitter.com/542Gf9KYDL — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

U raciji kuće u Miamiju agenti su pronašli 13 pari cipela s visokom petom, 25 bočica ulja za bebe, 31 bočicu Astroglidea, mobitele skrivene u Balenciaginim čizmama, torbicu Gucci s narkoticima koji su bili pozitivni na kokain, ketamin i MDMA u obliku tableta s logom Tesle, kapsule pozitivne na psilocibin (aktivni sastojak halucinogenih gljiva) i gornji dio jedne od dviju jurišnih pušaka AR-15, pronađene zamotane u bijelom ručniku.

Will Smith Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 5 Foto: Profimedia

Owen Wilson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatija liječnica u Hrvatskoj za rođendan dobila nevjerojatno skup poklon!

Što mislite, je li ovo dovoljno da Combs završi s dugotrajnom zatvorskom kaznom? Pišite nam u komentarima!

Svi koji prate taj slučaj traže da se istraži smrt Combsove bivše djevojke i majke djece Kim Porter. Više o njoj i njezinoj sumnjivoj smrti od "upale pluća" pročitajte OVDJE.

Tko je uopće P. Diddy? Više o njemu pročitajte OVDJE.

Fotografije s jedne takve zabave isplivale su na internetu, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dežurni komentatori ismijavaju Kim Kardashian zbog njezina novog životnog postignuća

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ponosna Maja Šuput pohvalila se još jednim uspjehom preslatkog Blooma

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna otkrio s kojim folk-zvijezdama bi rado snimio duet: ''Ja bih, ali mi supruga ne da''

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovaj misteriozni muškarac nova ljubav u životu Sofije Vergare?