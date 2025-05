Kakve je strahote skrivala Diddyjeva 40 milijuna dolara vrijedna vila? Bočice ulja za bebe, puške, droga

Tijekom sedmog i osmog dana suđenja osramoćenom glazbenom mogulu P. Diddyju prikazane su fotografije svega što je pronađeno u vili u Miamiju.

Suđenje danas osramoćenom reperu i glazbenom mogulu Seanu Combsu, poznatijem i kao P. Diddyju, već dva tjedna jedna je od glavnih tema u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tužitelji mu pokušavaju dokazati optužbe za trgovinu ljudi, kamatarenje, organiziranje prostitucije i stvaranje zločinačkog pothvata u kojem je zlostavljao, prijetio te prisiljavao žene i druge oko sebe da ispunjavaju njegove seksualne želje, štite njegov ugled i prikrivaju njegovo ponašanje.

Sean Diddy Combs Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio, P. Diddy Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

Tijekom prvih osam dana suđenja porota je imala priliku dobiti uvid u zlostavljanje koje je Combs vršio nad bivšom djevojkom Cassie Venturom, sve što je FBI imao prilike pronaći u raciji njegovih kuća i hotelskim sobama, kao i to da ga ništa nije sprječavalo da čak i danima organizira svoje "zabave", poznatije i kao freak offs. Štoviše, na dan uhićenja pronašli su mu lubrikant Astroglide, bočice ulja za bebe i 9000 dolara u kešu kako bi mogao organizirati još jedan freak off.

P. Diddy - 1 Foto: Profimedia

Sean Diddy Combs Foto: Profimedia

P. Diddy - 2 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 9 Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

P. Diddy - 1 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 4 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 5 Foto: Profimedia

P. Diddy 2004. - 6 Foto: Profimedia

Prilikom svjedočenja specijalnog agenta Gerarda Gannona javnost i porota mogli su vidjeti na desetke fotografija i dokaza koji su pronađeni tijekom racija njegova 40 milijuna dolara vrijednog doma. Kako bi bili sigurni da tijekom nje neće biti prisutni Combs i njegova obitelj, koja je putovala u inozemstvo, između 80 i 90 agenata čekalo je do 15:40, nakon dojave Domovinske sigurnosti, kako bi posebnim vozilima razbili vanjska vrata i upali na imanje.

The jury heard from a special agent in charge of the search of Diddy’s Miami mansion when his homes were raided in 2024.



Among items seized:

* Two AR-15s

* Handgun

* Drugs in a Gucci pouch

* 18 pairs of 7-inch platform heels

* Baby oil (25 bottles in 1 closet)

* Astroglide pic.twitter.com/pIzSbDhwyv — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) May 21, 2025

guns, baby oil, drugs, and the Astro glide that has been submitted into evidence from the Diddy trial#DiddyTrial #Diddy pic.twitter.com/yhHPU7f2Rj — sagesurge (@sagesurge) May 21, 2025

more pics from the Diddy trial - Government Exhibit



A bottle of medication in the left nightstand had two clear plastic bags filled with a pink substance. One of the bags tested positive for ketamine, and the other had a mixture of MDMA and ketamine, according to Homeland… pic.twitter.com/7gnJktTDWB — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

$9,000 cash in Diddy's fanny pack - Government Exhibit pic.twitter.com/542Gf9KYDL — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

Frank Black's medication pic from the Diddy trial - Government Exhibit pic.twitter.com/u9KFKMUSVB — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

Diddy's night stand pics from DOF pic.twitter.com/tcALw9GM4a — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

Read Diddy's mirror:

"What do you want?"

"Love was here"

"You a legend" pic.twitter.com/VY5LANIetS — The Velt🌹News (@Velt_News) May 21, 2025

U toj raciji agenti su pronašli 13 pari cipela s visokom petom, 25 bočica ulja za bebe, 31 bočicu Astroglidea, mobitele skrivene u Balenciaginim čizmama, torbicu Gucci s narkoticima koji su bili pozitivni na kokain, ketamin i MDMA u obliku tableta s logom Tesle, kapsule pozitivne na psilocibin (aktivni sastojak halucinogenih gljiva) i gornji dio jedne od dviju jurišnih pušaka AR-15, pronađene zamotane u bijelom ručniku.

P. Diddy i Kristina Khorram - 1 Foto: Profimedia

P. Diddy - 1 Foto: Profimedia

Isto tako, agent Gannon priznao je kako su Domovinska sigurnost i FBI počeli s istraživanjem Combsa tek nakon tužbe Venture, s kojom se kasnije nagodio za 30 milijuna dolara.

@devotedly.yours Diddy’s Trial Day 7: final witness of the day, special agent Gerard Gannon ♬ original sound - Nuha

@devotedly.yours Diddy’s Trial Day 8: Special Agent Gerard Gannon wraps up his testimony ♬ original sound - Nuha

Što mislite, inkriminiraju li dovoljno ti dokazi, pišite nam u komentarima!

Svi koji prate taj slučaj traže da se istraži smrt Combsove bivše djevojke i majke djece Kim Porter. Više o njoj i njezinoj sumnjivoj smrti od "upale pluća" pročitajte OVDJE.

Tko je uopće P. Diddy? Više o njemu pročitajte OVDJE.

Fotografije s jedne takve zabave isplivale su na internetu, a više o tome pročitajte OVDJE.

