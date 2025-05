Uznemirujuće svjedočenje bivše djevojke palog P. Diddyja, trudna je progovorila o svemu!

Na početku suđenja P. Diddyju među prvima je svjedočila njegova bivša djevojka Cassie Ventura.

Cassie Ventura bila je prisiljena na izopačene seksualne odnose s muškim prostitutkama, divljački pretučena i ucijenjena od strane Seana 'Diddyja' Combsa, priznala je na sudu.

Cassie Ventura - 6 Foto: Profimedia

Combsu (55) se u New Yorku sudi za seksualnu trgovinu i reketiranje, što on negira.

Ali Ventura (38) dala je bombastično svjedočenje o tome kako je bila prisiljena sudjelovati u seksu potaknutom drogom koji je mogao trajati i do četiri dana.

Cassie Ventura - 3 Foto: Profimedia

S ponižavajućim detaljima, pjevačica trudna osam i pol mjeseci tvrdila je da su je mazali pićem i drogama te tjerali da sudjeluje u orgijama, poznatim kao ''freak offs'', zajedno s muškim prostitutkama, odnosno escortima, prenosi Daily Mail.

Susreti su bili dio turbulentne desetogodišnje veze s Combsom.

Pogledaji ovo Celebrity Dekolte na izvol'te! Heidi Kum oglušila se na stroga pravila o golišavim haljinama

U nastavku donosimo cijelo njeno svjedočenje.

Prvi dan Venturinog svjedočenja počeo je eksplozivno i mučno jer je slikovito opisala slučaj u kojem joj se muški escort pomokrio u usta na Combsov zahtjev.

''Unutar prve godine naše veze Sean mi je predložio ovu ideju, ovaj seksualni susret koji je nazvao voajerizam gdje me gleda u seksualnoj aktivnosti s trećom stranom, točnije drugim muškarcem'', rekla je.

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 3 Foto: Profimedia

''To uključuje angažiranje eskorta i mogućnost Seana da me može gledati s drugom osobom i zapravo nas usmjeravati što da seksualno radimo.''

Jedan od Combsovih posebno bolesnih zahtjeva, tvrdi Ventura, bio je da muška pratnja mokri po njoj i u njeza usta tijekom odnosa.

''Ponekad bi on sam ili bi natjerao pratnju da urinira po meni... nije bilo razgovora. To ga je napalilo.''

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 4 Foto: Profimedia

Na pitanje je li to željela, rekla je čvrsto ''ne'', opisujući to kao ponižavajuće.

''Bilo je odvratno, ponižavajuće. Dodala je da se gušila i bila položena na pod u položaju iz kojeg se nije mogla lako izvući.

Upitana je li mogla zamoliti eskorta da prestane, odgovorila je: ''Podigla sam ruke i Sean je vidio i rekao mu da prestane. Jedino što sam mogla učiniti ležeći na podu... previše urina u ustima.

''Jeste li htjeli da Sean pomokri po vama?'' upitao ju je tužitelj.

''Nisam željela da itko mokri po meni.''

Pogledaji ovo Celebrity Srpski predstavnik na Eurosongu šokirao strane novinare ovim potezom!

Tijekom svog svjedočenja, Ventura je rekla da nije aktivno željela sudjelovati u Seanovim orgijama i da joj prvi put nije bilo ništa drugačije.

''Sjećam se da mi se trbuh izvrnuo'', rekla je pjevačica.

''Nervoza i zbunjenost u tom trenutku. Tek sam napunila 22 godine. Nisam se mogla uvjeriti kako će me to oduševiti, ali sam također osjećala odgovornost kad je on tako nešto podijelio sa mnom. Bila sam zbunjena, nervozna, ali sam ga i jako voljela i htjela sam ga usrećiti.''

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 7 Foto: Profimedia

Ventura je zatim opisala tipični obrazac njegova ponašanja. Rekla je da je počeo s baby uljem i dodirivanjem, a zatim napredovao kroz oralni seks do punog snošaja.

''Prvi seksualni čin, samozadovoljavanje i međusobno gledanje – ja bih gledala u eskorta, a oni bi gledali u mene'', rekla je Ventura.

''Do detalja bih opisala što zamišljam. To je ono što je Combsa pokrenulo... njegovu fantaziju. Uvijek je bilo neugodno, sjediti i opisivati nečiji penis drugom muškarcu, neugodno i ponižavajuće, ali na kraju je postalo normalno. To bi dovelo do spolnog odnosa.''

Sean Diddy Combs i Cassandra Ventura Foto: Profimedia

Ventura je rekla da bi ponekad i eskort i Combs imali odnos s njom, a ponekad bi pali mogul samo gledao.

''Dok sam imala odnos s eskortom, Sean bi prišao i natjerao me da mu pružim oralni seks.''

Na pitanje jesu li eskorti ejakulirali, odgovorila je: ''Da, obično im je to Sean rekao. Ali da, jesu, onda bismo Sean i ja otišli u susjednu sobu i on bi želio da stavim spermu na njegovo tijelo... obično na njegova prsa, na njegove bradavice''.

Ako su pratitelji ejakulirali bez dopuštenja Combsa, bili su manje plaćeni, rekla je Ventura.

Ventura je opisala kako su navodne sesije bile potaknute miksom pića i droge.

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 1 Foto: Profimedia

''Lijekovi su pomogli. Ecstasy i molly (MDMA). Kasnije smo počeli uzimati druge droge poput kokaina.''

Navodno zlostavljanje nije bilo samo seksualno, već i fizičko i psihičko, rekla je Ventura.

''U određenim sam trenucima znala da se uopće ne radi o meni... sljedeće što je bilo, dobila sam udarac u lice'', posvjedočila je pjevačica.

''Ako mu se nisam smiješila onako kako je želio... samo ako sam izgledala onako kako mu se nije sviđalo. Psihološki je zlostavljanje trajalo svaki dan, nisam znala što će biti tog dana, govorio mi je što da budem i kako da se ponašam.''

Pogledaji ovo Celebrity Kako vam se čini? Poslušajte akustičnu verziju Lasagnina "Rim Tim Tagi Dima"!

Ventura je također započela svjedočenje o sada zloglasnom Combsovom napadu na nju u hotelu InterContinental u Los Angelesu 2016., čija je snimka sada puštena u javnost.

''Nisam sigurna što se dogodilo. Udario me i imala sam modricu na oku i u tom trenutku jedino o čemu sam mogla razmišljati bilo je da se sigurno izvučem iz toga. Imala sam svoju premijeru i nisam je htjela zabrljati'', rekla je.

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 2 Foto: Profimedia

''Samo sam znala da moram izaći. Zgrabila sam svoje stvari i istrčala što sam brže mogla. Stigla sam do dizala, obula tenisice. Sljedeće čeg se sjećam je da me bacio na pod. Bilo je jako brzo. Istrčala sam bez cipela. Sean me uhvatio za potiljak i bacio na tlo.''

Uznemirujući video pogledajte OVDJE.

Ventura je nastavila svjedočenje o napadu iz 2016. drugog dana suđenja.

''Vazu s cvijećem bacio je na mene. Nisam dobila udarac. Sjećam se da je udarila u zid. Vikao je na mene i gađao me.''

Dok se video prikazivao na sudu, Ventura je uznemireno grizla usnu i pila vodu.

Sean Diddy Combs i Cassandra Ventura Foto: Profimedia

Sucu su također prikazane slike Venture s modricom na oku i razbijenom usnom nakon toga.

Ventura je rekla sudu da je njezina prijateljica Kerry Morgan pozvala policiju nakon što je vidjela stanje u kojem se nalazi, što je izazvalo niz ljutitih poruka od Combsa.

''U ponedjeljak imam premijeru najvećeg postignuća koju sam ikada napravila u životu'', glasila je poruka koju je Ventura poslao Combsu.

''Bolestan si jer misliš da je u redu učiniti ono što si učinio. Molim te, drži se podalje od mene.''

Reper joj je tada odgovorio da će biti uhićen i potaknuo ju je da odgovori na njegove mahnite pozive.

''Ako se ne javiš, nikad više nećeš čuti moj glas'', glasila je jedna poruka.

''Prokletstvo, nikad ne bih ignorirao tvoje pozive.''

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 5 Foto: Profimedia

No kada je policija stigla, Ventura je posvjedočila da se previše bojala razgovarati s njima.

''Odgovorila sam na par pitanja, ali kad su htjeli da kažem o kome pričam, nisam htjela pa su otišli'', rekla je.

''U tom trenutku ga nisam htjela povrijediti na taj način. Jednostavno se previše toga događa. To mi je u tom trenutku bilo puno. Nisam bila spremna.''

Ranije u svjedočenju Ventura je opisala kako je prestala uzvraćati udarac tijekom navodnih napada uz opasnost da dodatno naljuti Combsa.

''Naučila sam da bi to moglo još više eskalirati svađu i učiniti je gorom za sebe.''

Ventura je opisala još jednu svađu u kojoj je ostala s dubokom ranom koja je zahtijevala kirurško liječenje nakon što ju je navodno napao Combs dok je spavala na kauču.

''Kada je Sean ušao, spavala sam. On je krenulo galamiti na nas. Deonte i Mia (njezine prijateljice) skočile su Seanu na leđa jer me pokušavao napasti. Kad me bacio dolje, posjekla sam obrvu na kutu kreveta. Bila je nedjelja pa ništa nije bilo otvoreno. Sean je rekao da me osiguranje dovede u ordinaciju plastičnog kirurga da me zašije.''

Cassie Ventura - 1 Foto: Profimedia

Tvrdila je da ju je Combs potom natjerao da ode u Hamptons gdje se dogodilo još jedno ludilo s eskortom po imenu Dave.

''U to smo vrijeme uzimali GHB. Ja sam se onesvijestila. Probudila sam se gola pod tušem, a Dave i Sean su šizili izvan kade.''

Pjevačica je također identificirala mnoštvo drugih muških eskorta koji su sudjelovali. Opisala je kako ju je Combs poticao da traži muškarce.

''Tko je došao do pratnje?'' upitala je tužiteljica Emily Anne Johnson.

''Ja. S obzirom na to tko je Sean, nisam ga željela staviti u tu poziciju. To se od mene očekivalo.''

Pjevačicu su također dodatno ispitivali o upotrebi droga tijekom ludovanja.

Combs je od Venture tražio da ne koristi ketamin, poznat kao K. jer bi 'usporio' iskustvo.

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 3 Foto: Profimedia

''To je bila moja omiljena droga jer je bila vrlo disocijativna i možete ući u nešto što se zove K Hole kada niste prisutni u tom trenutku. Samo si napušen i ne radiš ništa.''

Ventura je rekla da je Combsova ludost za ''frekaa offsima'' uništila i planove za njen 29. rođendan.

''Htjela sam ići u klub koji se zove Blind Dragon na karaoke sa svojim prijateljicama. Nakon večere, Sean mi je dao do znanja da se želi malo otkačiti. Na kraju smo došli do Blind Dragona, ali on me nastavio odvlačiti od mojih prijateljiica i otišla sam. Rekla sam mu da želim ostati vani i proslaviti s prijateljicama. Izvukao me toliko puta da sam odustala, otišala i poludjela.''

Ventura je posvjedočila da je Combs tada koristio videosnimke orgija kako bi ju ucijenio da opet sudjeluje u njima.

''Kada bi Sean spomenuo ove vrste videa?'' upitala je tužiteljica Johnson.

''Kad je bio ljut zbog nečega ili je stvarno želio da se bojim'', rekao je Ventura.

''Bojala sam se za svoju karijeru. Bojala sam se za svoju obitelj, baš neugodno i to je užasno i odvratno. Nitko to nikome ne bi trebao učiniti.''

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 1 Foto: Profimedia

''Bilo bi me sram. Nisam trebala biti na tim videima. Nisam željela biti u njima.''

Ispričala je i incident nakon filmskog festivala u Cannesu gdje ju je Combs navodno izbacio s jahte i zadržao joj stvari, uključujući putovnicu.

''Nismo razgovarali od incidenta kad me izbacio s broda'', rekla je.

''Dok smo sjedili zajedno, uhvatio bi me za nogu i stisnuo moja bedra što je čvršće mogao. Nosila sam haljinu s perlama pa je bilo jako bolno.

''Odletjeli smo komercijalnim letom za New York. Imala sam mjesto koje sam zamijenila s nekim drugim, nisam htjela sjediti pored Seana, ali i on se zamijenio s tom osobom, na kraju smo putovali zajedno. Izvukao je potom snimke zabava i puštao mi ih na letu za New York.''

Ventura je također priznala i da je imala zdravstvenih problema.

''Imala sam mnogo želučanih problema, gastrointestinalnih problema zbog uzimanja droge. Često bih dobila infekciju urinarnog trakta, ako ste ga imali, znate koliko je to bolno. Kada smo imali česte frik-offove, nisam si mogla pomoći i odradila bih to s infekcijom. Antibiotik više nije djelovao. Povremeno bih dobila i čireve na jeziku od oralnog seksa te ulja, lubrikanta...''

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 2 Foto: Profimedia

Opisala je i jedan Combsov napad nakon izlaska u noćnom klubu u LA-u, koji je bio toliko težak da se skrivala tjedan dana.

Ventura je rekla da je svađa počela nakon što ju je nazvao 'droljom', a ona ga je pijana šakom udarila u stražnjem dijelu automobila.

''Njegovo se cijelo ponašanje jednostavno promijenilo. Pocrnile su mu oči. Nakon što sam ga udarila šakom on je nasrnuo na mene, pala sam ispod stražnjeg sjedala pokušavajući sakriti lice. Sean me gazio nogom. Vožnja natrag do kuće bila je kratka, ali cijela je vožnja bila borba dok nismo stigli tamo. Vjerojatno 10 minuta. Dobila sam stvarno teške udarce. Kad smo izašli, krenula sam trčati ulicom, ali osiguranje me sustiglo i vratili su me u kuću.''

''Kad sam vidjela svoje lice, uopće nisam sličila na sebe. Samo rane i krvarenje. Mislim da sam povraćala kad je ušao.''

Opisala je kako je potom pobjegla u londonski hotel kako bi se oporavila od ozljeda.

Combs je također postao nasilan nakon što je otkrio da Ventura izlazi s reperom Scottom Mescudijem, Kid Cudijem.

''Sjećam se da je uzeo otvarač za vinske boce i nasrnuo na mene.''

Pobjegla je potom u Mescudijevu kuću, ali se na kraju vratila u Combsovu kako bi mogli razgovarati.

''Kad sam odlazila, na izlasku me udario nogom u leđa pa sam imala veliku modricu na leđima'', rekla je Ventura.

Ali njegov bijes tu nije završio, posvjedočila je Ventura dok je tvrdila da je Combs prijetio da će dići u zrak Mescudijev auto.

''Spomenuo je da će Scottov auto biti dignut u zrak kad budemo izvan zemlje.''

Rekla je da je na kraju odlučila prekinuti s Mescudijem zbog straha za njihovu sigurnost.

Cassie Ventura i Sean Diddy Combs - 4 Foto: Profimedia

Dodala je i da joj je Combs rekao da stavi više šminke kako bi sakrila svoje ozljede od njegovog sina.

Kad je 2018. konačno pokušala raskinuti vezu, njihov susret završio je silovanjem.

Zatim je opisala kako je trauma onoga što je proživjela dovela do suicidalnih misli.

"U tom trenutku više nisam željela biti živa. Otišla sam kući i bilo je super kasno, djeca su mi spavala i sjećam se da sam svom sadašnjem mužu rekla da može to učiniti bez mene i da me više ne treba. Nisam više mogla podnijeti bol koju sam osjećala, pa sam pokušala izaći na ulazna vrata u promet, a suprug mi nije dopustio'', jecala je.

Otkrila je da je prošle godine u 24 sata riješila građansku parnicu s Combsom za 20 milijuna dolara, ali je objasnila zašto je odlučila svjedočiti.

''Ne mogu ovo više nositi. Ne mogu podnijeti sram, krivnju, način na koji sam bila vođena da tretiram ljude kao da su nitko i ništa. Što je ispravno, ispravno je, što nije u redu, nije u redu. Ovdje sam da učinim pravu stvar'', zaključila je kroz suze.

Cassie Ventura i Alex Fine Foto: Profimedia

Podsjetimo, nakon prekida s Diddyjem, Cassie je 2019. započela vezu s Alexom Fineom, a trenutno je trudna s njihovim djetetom. Prije pet godina dobili su sina Frankieja.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Suprugu legendarnog rokera teško je prepoznati, za sve krivi kontroverzni lijek

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Zvijezda serija Nove TV u rijetkom izlasku sa samozatajnom partnericom, spojio ih je posao

Pogledaji ovo Celebrity Ova 58-godišnja ljepotica novim fotkama u badiću nadmašila je samu sebe: ''Bog je stvarno bio dobre volje kad te stvarao''

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak ovim se videom oprostio od Eurosonga: "Nisam ružna k***a iz Švedske!"