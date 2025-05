Jeste li gledali ''Kafić Uzdravlje''? Evo gdje su danas zvijezde koje je ta serija i proslavila

Serija ''Kafić Uzdravlje'' osvojila je srca gledatelja diljem svijeta i ostavila neizbrisiv trag u povijesti televizije.

"Kafić Uzdravlje" je američka humoristična serija koja se originalno prikazivala na NBC-u od 30. rujna 1982. do 20. svibnja 1993.

Serija ''Kafić Uzdravlje'' - 5 Foto: Profimedia

Radnja je smještena u bostonski bar Cheers, mjesto gdje "svi znaju tvoje ime" ("where everybody knows your name") – legendarna rečenica koja je postala sinonim za toplinu i zajedništvo koje je serija predstavljala.

Serija ''Kafić Uzdravlje'' - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Zgodni Gabriel iz hit-serije otišao u zaborav? Novi imidž šokirao je njegove obožavateljice!

Serija je istraživala živote osoblja i redovitih posjetitelja bara, kombinirajući humor, romantiku i svakodnevne životne dileme. Bila je to pionirska kombinacija "sitcoma" s emocionalnom dubinom, što ju je učinilo izuzetno popularnom i kritički hvaljenom.

Jeste li gledali ''Kafić Uzdravlje''? Da, sjećam se tog sitcoma!

Ne, ali čuo sam za njega

Što je to? Da, sjećam se tog sitcoma!

Ne, ali čuo sam za njega

Što je to? Ukupno glasova:

Evo tko su bili glavni glumci i gdje su danas.

Ted Danson kao Sam Malone

Glumio je bivšeg bacačaa bejzbola, vlasnika bara i šarmera.

Ted Danson Foto: Profimedia

Ted Danson ostao je aktivan u glumi, a zapažene uloge imao je u serijama ''The Good Place'' i ''Mr. Mayor''. Poznat je po svom aktivizmu, osobito vezano uz zaštitu oceana.

Ted Danson Foto: Profimedia

Shelley Long kao Diane Chambers

Bila je intelektualka i konobarica koja je razvila komplicirani odnos sa Samom.

Shelley Long Foto: Profimedia

Nakon izlaska iz serije, Shelley Long se povukla iz središta pažnje, ali je imala povremene uloge, uključujući ulogu Dede Dunphy u seriji ''Modern Family''.

Shelley Long Foto: Profimedia

Rhea Perlman kao Carla Tortelli

Glumila je oštru, brbljavu i duhovitu konobaricu.

Rhea Perlman Foto: Profimedia

Nastavila je glumačku karijeru, pojavljujući se u filmovima i serijama. Također je poznata po dugogodišnjem braku s Dannyjem DeVitom.

Rhea Perlman Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Baš ju je nahvalila! Hanka Paldum komentirala nastup Stele Rade u našem showu

John Ratzenberger kao Cliff Clavin

On je bio poštar koji zna sve – ili barem tako misli.

John Ratzenberger Foto: Profimedia

Danas je John najpoznatiji po glasu koji daje za Pixar filmove, od ''Toy Storyja'' nadalje.

John Ratzenberger Foto: Profimedia

George Wendt kao Norm Peterson

George je glumio vječitiog gosta bara, poznatog po legendarno izgovorenom "Norm!" pri svakom ulasku.

George Wendt Foto: Profimedia

Wendt je nastavio raditi na televiziji i filmu, često se pojavljivao u sporednim ulogama i kao gost u talk showovima. Međutim, ovog svibnja sve je rastužila vijest o njegovoj smrti.

George Wendt Foto: Profimedia

Kelsey Grammer kao Dr. Frasier Crane

Bio je psihijatar koji je kasnije dobio vlastitu seriju, ''Frasier''.

Kelsey Grammer Foto: Profimedia

Kelsey Grammer Foto: Profimedia

Osim njih, u sitcomu su glumili još i Woody Harrelson, Kirstie Alley, Bebe Neuwirth i drugi.

Woody Harrelson Foto: Profimedia

Kirstie Alley Foto: Profimedia

Zašto su gledatelji obožavali "Kafić Uzdravlje"?

Likovi su postali poput obitelji gledateljima – njihova međusobna dinamika, nesuglasice, prijateljstvo i romantika djelovali su iskreno i zabavno. Serija je bila prožeta inteligentnim dijalozima, sarkazmom i duhovitim dosjetkama koje su bile svježe i pamtljive. Unatoč smijehu, serija je dotaknula i ozbiljnije teme, samoću, ljubavne gubitke, alkoholizam, društvene razlike, ali ih je obradila s dozom razumijevanja i nježnosti.

George Wendt Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Kristina Kuzmič, Hrvatica s američkom adresom o kojoj posljednjih dana svi pričaju?

Pjesma "Where Everybody Knows Your Name" postala je kultna. Nostalgija koju je prizivala učinila je svaki početak epizode gotovo emocionalnim. Poslušajte ju u nastavku.

Serija je osvojila 28 Emmyja (od 117 nominacija) i redovno se nalazi na popisima najboljih TV serija svih vremena. Danas se "Kafić Uzdravlje" smatra pretečom modernih sitcoma.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je mlada milijarderka koja je unijela razdor u obitelj Beckham?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Samo trudna Rihanna može pokazati trbuh u haljini s ovako malo materijala

Pogledaji ovo Celebrity Nije sklona ovome inače! Lopez iz haljine izvirilo više nego što je planirala