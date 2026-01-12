Tko je voditeljica sa Zlatnih globusa? Prva je ženska osoba kojoj je pripala ta pozicija

U noći s nedjelje na ponedjeljak sve oči Hollywooda privukla je Nikki Glaser, komičarka koja je po drugi put zaredom vodila Zlatne globuse i još jednom dokazala da britki humor i glamur itekako mogu ići zajedno.

Nikki Glaser sinoć je vodila Zlatne globuse, potvrdivši status jedne od najtraženijih i najutjecajnijih komičarki današnjice. Nakon što je prošle godine ispisala povijest kao prva žena koja je samostalno vodila ovu prestižnu dodjelu, Glaser se ponovno vratila na pozornicu Beverly Hiltona i još jednom dokazala zašto je upravo ona idealan izbor za balansiranje britkog humora, glamura i hollywoodske samoironije.

Poznata po otvorenom, često provokativnom stilu, Nikki Glaser je tijekom godina izgradila karijeru koja nadilazi stand-up komediju – od televizije i filmova, preko podcasta, do velikih live događaja koji je danas svrstavaju među najprepoznatljivija imena američke zabavne industrije.

Nikki Glaser - 8 Foto: Screenshot

Tko je Nikki Glaser?

Nikki Rene Glaser (rođena 1. lipnja 1984. u Cincinnatiju, Ohio) je američka stand-up komičarka, glumica, voditeljica televizijskih emisija i podcasterica koja je izgradila karijeru na odvažnom, iskrenom i često provokativnom humoru.

Nikki Glaser - 5 Foto: Afp

Karijeru je započela kao tinejdžerka — počela se baviti stand-upom sa svega 18 godina dok je studirala englesku književnost na University of Kansas. Tokom godina, Glaser je postala poznata po svojim nastupima na velikim pozornicama i televiziji: nastupala je na The Tonight Show with Jay Leno, Conan i sudjelovala u dva sezona Last Comic Standing.

Njezini stand-up specijali — kao što su ''Perfect, Bangin’'', ''Good Clean Filth'' i ''Someday You’ll Die'' — donijeli su joj kritičko priznanje i podigli reputaciju jedne od najprepoznatljivijih komičarki svoje generacije.

Nikki Glaser - 4 Foto: Afp

Nikki Glaser - 7 Foto: Afp

Osim stand-upa, Glaser je vodila i kreirala emisije poput ''Not Safe with Nikki Glaser'' na Comedy Central (2016.), a sa svojom kolegicom Sarom Schaefer vodila je i MTV-jev ''Nikki & Sara Live''.

Vodila je i popularne reality dating emisije poput ''Blind Date'' i ''FBoy Island''.

Glaser se pojavila i u filmskim ulogama — među njima ''Trainwreck'' i ''I Feel Pretty'' — te je sudjelovala u dokumentarcu ''Hysterical'' o ženama u stand-up komediji.

Nikki Glaser - 11 Foto: Afp

Nikki Glaser - 10 Foto: Afp

Od 2021. do 2025., vodila je ''The Nikki Glaser Podcast'' kao i show ''You Up? With Nikki Glaser'' na SiriusXM radiju.

41-godišnja Nikki napravila je veliki iskorak u Hollywoodu kada je 2025. postala prva žena koja je sama vodila Zlatne globuse, a nakon pozitivnog odjeka te sezone, Sinoć je ponovo stala na tu pozornicu kao domaćin najveće dodjele nagrada u Hollywoodu.

omg Leo DiCaprio's reactions to all of Nikki Glaser's jokes about him at the Golden Globes LOL



"What a career you've had. The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this before your girlfriend turned 30." pic.twitter.com/2yZlOWHOkS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

Prema izvješćima stranih medija, za svoje prvo voditeljsko pojavljivanje na Globusima od 2025. zaradila je oko 400 tisuća dolara, a očekuje se da joj je honorar za sinoćnji nastup još veći.

Glaser je poznata i po svojoj otvorenosti prema osobnom životu, ali unatoč tome uspijeva zadržati relativnu privatnost svoje veze s producentom Chrisom Convyjem, s kojim je u dugotrajnoj “on-off” vezi više od desetljeća.

Nikki Glaser i Chris Convy - 2 Foto: Afp

Nikki Glaser - 1 Foto: Afp

Nikki Glaser - 2 Foto: Afp

Par se upoznao 2013. dok je Convy radio na ''Nikki & Sara Live'', a njihova dinamika uključuje i međusobnu podršku u karijeri, uz to da Glaser humor često crpi i iz njihovih zajedničkih iskustava. Ipak, nisu vjenčani, a Glaser je više puta naglasila da trenutno fokus ostaje na karijeri, dok zajedno žive i rade oko svoje baze u Missouriju.

Nikki Glaser i Chris Convy - 1 Foto: Afp

Osobno je Glaser otvorena o svojim borbama sa zdravljem, uključujući prestanak konzumacije alkohola, suočavanje s poremećajem prehrane i prihvaćanje mentalnog zdravlja kao teme, što često obrađuje u svojim stand-up nastupima.

Nikki Glaser - 9 Foto: Afp

