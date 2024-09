Znate li tko je na fotki? Njezin seksi izlazak iz mora svi još dobro pamte, ali danas je neprepoznatljiva!

Bivša seks-bomba viđena je u javnosti nakon dugo vremena, o njezinim vrućim scenama iz filma ''Desetka'' još se govori.

Stranim medijima proširile su se nove fotografije nekadašnje seks-bombe 80-ih godina.

Paparazzi su je uhvatili u šopingu u Kanadi, a mnogi bi je na prvu teško prepoznali.

Riječ je o Bo Derek, jednoj od najpoznatijih glumica prošlog stoljeća. Bo danas ima 67 godina i rijetko izlazi, a glumom se ne bavi već više od 30 godina.

Proslavila se još davne 1979. godine u filmu ''Desetka'', koji je obilježio njezin seksi izlazak iz mora, a zbog svoje figure postala je i jedna od najtraženijih glumica. Mnogi se još i danas sjećaju vrućih scena s s kolegom Andreom Occhipintijem u filmu ''Bolero''.

Kao 20-godišnjakinja udala se za 30 godina starijeg glumca i filmskog producenta Johna Dereka te je bila u braku s njim dok nije preminuo 1998. od zatajenja srca u 72. godini. Bila je uvjerena da nakon toga više neće pronaći ljubav.

No onda je srela zvijezdu ''Seksa i grada'' Johna Corbetta.

"Nasmijava me cijelo vrijeme, pun je života i radosti. Privukao me tada i još me privlači. Živimo dan po dan i mislim da je to još uvijek to. Sada smo se još malo više smirili zajedno", ispričala je Bo jednom.

Svoju vezu započeli su 2002. godine, a John je priznao kako se bojao prvog susreta s Bo, koja je za njega bila jedan od najvećih seks-simbola Hollywooda. Ipak, nakon što su se upoznali, među njima se odmah razvila obostrana privlačnost. Zajedno su više od dva desetljeća, a zakonski su se vjenčali tek 2020. godine.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Sjećate se hita ''Džin i limunada''? Pjevačica koja ga je otpjevala danas izgleda potpuno drukčije!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Ovako izgleda vila Stjepana Hausera, koju je izgradio tik do mora! Luksuzom se i sam pohvalio na društvenim mrežama

Kakvo iznenađenje! U emotivnoj sceni serije U dobru i zlu pojavila se i naša zvijezda Kumova, jeste li je primijetili?

Cijena Kolindine haljine iz New Yorka poprilično je paprena, a ovaj brend obožava i Kate Middleton!

Pogledaji ovo Celebrity Nakon bolnog gubitka izgubila je vjeru u ljubav, a onda se zaljubila u dobro poznatog frajera koji se nje zbog jedne činjenice bojao!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Spasilačke službe rastužila fanove: Jedva je govorila, ali navodno postoji logično objašnjenje!

Morate pogledati ovaj video Majina Blooma, garantiramo da će vam uljepšati dan!

Kolinda Grabar-Kitarović pozirala s najbogatijim čovjekom na svijetu, našla se u društvu brojnih svjetski poznatih faca