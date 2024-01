Nakon bolnog gubitka izgubila je vjeru u ljubav, a onda se zaljubila u dobro poznatog frajera koji se nje zbog jedne činjenice bojao!

Bo Derek i John Corbett bili su na premijeri filma "Masters Of The Air", nakon čega su se mnogi prisjetili njihove ljubavne priče.

Slavni glumačko-ljubavni par John Corbett i Bo Derek uživali su u zajedničkom izlasku na svjetsku premijeru filma "Masters Of The Air" s Austinom Butlerom u glavnoj ulozi, gdje su privukli veliku pozornost okupljenih.

62-godišnji John i 67-godišnja Bo zagrljeno su pozirali pred fotografima i nježno si šaputali, a bilo je to rijetko pojavljivanje para za koji zapravo malo tko zna da su u braku.

Bo više nemamo priliku često vidjeti, što nije bio slučaj 70-ih godina kada je stekla nadimak seks-simbola nakon što se pojavila u komediji "10" s Dudleyjem Mooreom u glavnoj ulozi te pokazala talent i ljepotu koji ni do danas nisu izblijedili. John je pak zvijezda "Seksa i grada", u kojem je glumio Aidana Shawa koji mu je zapravo donio najveću slavu i na jedan način obilježio glumačku karijeru.

Trenutačno ga možemo gledati u HBO-ovoj seriji "And Just Like That..." koja je nastavak serije "Seks i grad", a nedavno je imao gostujuću ulogu u serijima "XO, Kitty" i "How I Met Your Father".

U život lijepe Bo ušao je sasvim slučajno i to nakon što je ona mislila kako se više neće zaljubiti nakon što je njezin suprug John Derek preminuo od posljedica zatajenja srca 1998. godine.

Ipak, novu je ljubav pronašla s Johnom 2002. godine i od tada su zajedno. Upoznao ih je njegov agent, nakon što mu je John rekao da nema koga povesti na zabavu povodom dodjele Oscara. John je priznao kako se bojao prvog susreta s Bo, koja je za njega bila jedan od najvećih seks-simbola Hollywooda, ali nakon što su se upoznali među njima se odmah razvila obostrana privlačnost. Zajedno su više od dva desetljeća, a zakonski su se vjenčali tek 2020. godine.

